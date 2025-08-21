FOTO | Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Când plouă, apa băltește pe teren

Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud:

Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 21 august 2025, că în urma petițiilor depuse la CNI, prin care a semnalat numeroasele nereguli existente la baza sportivă din Aiud, i-a adus la masa discuțiilor pe reprezentantul CNI și pe constructorul responsabil de edificarea noii baze sportive din municipiu.

S-a verificat din nou stadiul lucrărilor la noua bază sportivă, identificându-se o serie de deficiențe.

„Din păcate, am constatat mai multe deficiențe de execuție, atât la interior, cât și la exterior. Cea mai gravă problemă este acumularea apei pe teren, un aspect inacceptabil pentru o investiție de o asemenea importanță.

Am transmis foarte clar: nu vom tolera lucrări de mântuială!

Constructorul are obligația să remedieze, pe cheltuiala proprie, toate problemele constatate, în cel mai scurt timp posibil.

La Aiud, fiecare proiect trebuie realizat corect, la cele mai înalte standarde.

Aiudenii merită respect și calitate în toate investițiile publice!”, a transmis primarul Dragoș Crișan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI