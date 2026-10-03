Bărbați din Cricău și Vurpăr, cu alcool „la bord” în toiul nopții: Cu ce alcoolemie au fost depistați la volan

În noaptea de 2/3 octombrie 2026, în jurul orei 00.10, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Gladiolelor din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Cricău, județul Alba.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,52 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

În noaptea de 2/3 octombrie 2026, în jurul orei 04.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Vurpăr, județul Alba.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,43 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal