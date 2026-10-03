Curier Județean

3 octombrie 2026 | În Alba, dimineață cu temperaturi sub 0 grade la munte: Ce valori termice s-au înregistrat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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În Alba, dimineață cu temperaturi sub 0 grade la munte: Ce valori termice s-au înregistrat

Dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, a adus temperaturi negative la munte în Alba.

Petrecerea Divorțaților

Temperatura măsurată la ora 8.00 în stația meteo la Câmpeni era de -0,7 grade Celsius. Vântul sufla cu 0.1 m/s, din direcția vest.

Umezeala relativă era de 95%.

În același timp, la Roșia Montană se manifesta fenomenul de invesriune termică.

Temperatura la Roșia Montană era la ora 8.00, conform Administrației Naționale de Meteorologie, de +8,3 grade Celsius.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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