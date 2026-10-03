3 octombrie 2026 | În Alba, dimineață cu temperaturi sub 0 grade la munte: Ce valori termice s-au înregistrat

Cât va costa în cele din urmă noul pod de la Teleac de pe DJ107 din Alba Consiliul Județean Alba urmează să aprobe actualizarea costurilor pentru construirea unui pod nou pe DJ107, la km 4+585, care va înlocui structura veche din 1968. Majorarea valorii vine după creșterea cotei standard de TVA. Podul de peste Mureș […]