FOTO: Dansatorii de la CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa IDance, la Târgu Lăpuș

Dan HENEGAR

acum 2 ore

Dansatorii de la CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa IDance, competiție la Târgu Lăpuș

O tolbă plină de medalii! Aceasta a fost răsplata sportivilor secției de Dans Sportiv CSU Club Universitar Alba Iulia, dar și pentru sportivii clubului Life is Dance

Sâmbătă, 25 aprilie, dansatorii au fost prezenți la Cupa IDance Festival organizată la Târgu Lăpuș.

Alba Iulia s-a auzit pe podium la toate categoriile unde au participat sportivii. „Suntem mândri de ei și ne bucurăm nespus. Patru locuri I, trei locuri II, un loc III și două clasări în finală”, au transmis antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu.

Așadar, toți sportivii legitimați la CSU Club Universitar Alba Iulia au obținut medalii de aur și argint. Eduard Hacicu și Daria Dănescu s-au clasat pe locul I la Clada D Latino 16-35 de ani și pe locul II, la Open Basic Latino. Totodată, David Linko și Adelina Bonte au ocupat prima poziție la categoria Open 16-35 de ani Latino, iar Casian Crețu și Diana Dicu au obținut medalia de argint la aceeași categorie.

Clubul Life is Dance a obținut rezultate excepționale care aduc cinste clubului și bineînțeles, orașului. La Clasa Hobby 14-15 ani, Ionuț Bălău și Bianca Dinu au ocupat prima poziție a podimului, la Clasa E 6-11 ani, Cristian Chelemen și Sara Popa au luat medalia de aur, la Clasa E 12-15 ani, Theodor Tămaș și Andra Popa au ocupat locul III, la Open Basic 14-15 ani Latino, David Herman Sofia Manciu au obținut medalia de argint, la Open 12-15 ani Latino, aceeiași David Herman și Sofia Manciu au ocupat locul IV.

Cristina GANGA

acum 5 ore

acum 8 ore

27 aprilie 2026

acum 16 ore

26 aprilie 2026

