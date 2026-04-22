4 mai 2026 | „Reprezentant pentru o zi” în Alba: Eveniment prin care tinerii pot participa la procesul decizional din cadrul mai multor instituții din județ. Lista completă

Tinerii din județul Alba sunt invitați să descopere cum funcționează administrația publică din interior, prin evenimentul „Reprezentant pentru o zi”.

Evenimentul va avea loc în data de 4 mai și le oferă participanților, cu vârste între 18 și 35 de ani, șansa de a vedea direct cum se iau deciziile care influențează comunitatea, în cadrul unor instituții precum Primăria Alba Iulia, Primăria Aiud, Primăria Teiuș, Primăria Săliștea, Prefectura Alba și Consiliul Județean Alba.

Termenul limită pentru înscriere este 29 aprilie.

,,Organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Alba, evenimentul îți oferă ocazia rară de a vedea cum se iau deciziile care influențează comunitatea ta — dar nu din afară… ci din interior

Contextul evenimentului

Ziua Națională a Tineretului

Săptămâna Europeană a Tineretului

Evenimentul oferă tinerilor oportunitatea de a descoperi din interior modul în care funcționează administrația publică și de a participa, simbolic, la procesul decizional în cadrul următoarelor instituții:

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Orașului Teiuș

Primăria Comunei Săliștea

Prefectura Alba

Consiliul Județean Alba

Cine poate participa?

Tineri între 18 și 35 de ani care vor mai mult decât să stea deoparte.

Termen limită de înscriere: 29 aprilie

În cazul unui număr mare de înscrieri pentru aceeași funcție, organizatorii își rezervă dreptul de a face redistribuiri.

Link de înscriere: https://forms.gle/yLToD2swKTz9f9U97

Municipiul Alba Iulia este Capitala Tineretului din România 2026, iar acest eveniment face parte din seria de inițiative dedicate implicării tinerilor în viața publică”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Aiud.

