SuperLiga Alba, derby-ul returului: Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru! În joc, titlul de campioană, sâmbătă, 25 aprilie, la ora 17.30
Derby-ul returului, Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru, capul de afiș al primăverii fotbalistice în SuperLiga Alba, se dispută sâmbătă, 25 aprilie, la ora 17.30, în cadrul etapei a 18-a a stagiunii curente.
Citește și: SuperLiga Alba, etapa a cincea: Liderul CS Ocna Mureș – maximum de puncte! La Galtiu, primul eșec pentru Industria Galda de Jos
Se înfruntă primele două clasate, singurele formații rămase în cursa pentru câștigarea campionatului și reprezentarea Albei la barajul pentru promovarea în eșalonul superior (baraj în iunie, cu Brașovul). Liderul Viitorul Sântimbru are un punct în fața amfitrionilor pregătiți de antrenorul Paul Ciucă. Industria Galda de Jos a suferit o singură înfrângere stagională, tocmai în meciul tur, 0-1 la Galtiu, pe 27 septembrie, gol M. Domșa în prima repriză.
De atunci au trecut aproape 7 luni, iar „galben-albaștrii” nu au cunoscut gustul eșecului, cu 11 meciuri imbatabile (29 de puncte acumulate). Se înfruntă echipele care domină stagiunea, cu cele mai bune golaveraje, cele mai prolifice ofensive (Viitorul – 63 de reușite, Industria – 54) și cele mai tari defensive (găldenii – 13 reușite adverse, oaspeții – 17 goluri încasate, la egalitate cu Inter Unirea). În partea secundă a sezonului, Viitorul Sântimbru a pierdut la Valea Frumoasei (1-2, acum 3 săptămâni), iar găldenii au irosit puncte la Zlatna, în remiza albă din a doua rundă a anului.
Program: *vineri, 24 aprilie, ora 19.00: CS Zlatna – CS Ocna Mureș (în tur, 1-1);
*sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00: Inter Unirea – AFC Micești (în tur, 3-0);
ora 17.30: Spicul Daia Română – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (2-0),
Fortuna Lunca Mureșului – Sportul Câmpeni (2-2),
Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru (0-1),
ACS Oiejdea – Performanța Ighiu (0-5).
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Dansatorii de la Clubul „Life is Dance” Alba Iulia au strălucit la competițiile din țară și străinătate, la Budapesta
Dansatorii de la Clubul „Life is Dance” Alba Iulia au strălucit la importante competiții din țară și străinătate, la Budapesta Atitudine, stil și profesionalism! De asta au dat dovadă dansatorii de la Clubul „Life is Dance”, la competițiile unde au fost prezenți în ultima perioadă. Aceștia au strălucit pe ringul de dans de la Campionatul […]
FOTO | Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar
Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar Lukas Potopea, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul I la etapa finală a Campionatului Național Școlar, desfășurată în municipiul Onești, județul Bacău, în perioada 16–19 aprilie […]
FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3, în al doilea meci al marii finale! Egalitate, situație complicată pentru campioană
Volei Alba Blaj a pierdut, în „Alba Blaj” Arena, al doilea meci al marii finale a Diviziei A1 la volei feminin, scor 0-3, cu rivala CSO Voluntari. A fost Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3 (20-25, 22-25, 23-25). Este egalitate la general, 1-1, o situație complicată pentru campioană, asta după ce în primul meci, tot acasă, […]
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au...
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al...
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani...
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de...
22 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...