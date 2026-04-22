SuperLiga Alba, derby-ul returului: Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru! În joc, titlul de campioană, sâmbătă, 25 aprilie, la ora 17.30

Derby-ul returului, Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru, capul de afiș al primăverii fotbalistice în SuperLiga Alba, se dispută sâmbătă, 25 aprilie, la ora 17.30, în cadrul etapei a 18-a a stagiunii curente.

Se înfruntă primele două clasate, singurele formații rămase în cursa pentru câștigarea campionatului și reprezentarea Albei la barajul pentru promovarea în eșalonul superior (baraj în iunie, cu Brașovul). Liderul Viitorul Sântimbru are un punct în fața amfitrionilor pregătiți de antrenorul Paul Ciucă. Industria Galda de Jos a suferit o singură înfrângere stagională, tocmai în meciul tur, 0-1 la Galtiu, pe 27 septembrie, gol M. Domșa în prima repriză.

De atunci au trecut aproape 7 luni, iar „galben-albaștrii” nu au cunoscut gustul eșecului, cu 11 meciuri imbatabile (29 de puncte acumulate). Se înfruntă echipele care domină stagiunea, cu cele mai bune golaveraje, cele mai prolifice ofensive (Viitorul – 63 de reușite, Industria – 54) și cele mai tari defensive (găldenii – 13 reușite adverse, oaspeții – 17 goluri încasate, la egalitate cu Inter Unirea). În partea secundă a sezonului, Viitorul Sântimbru a pierdut la Valea Frumoasei (1-2, acum 3 săptămâni), iar găldenii au irosit puncte la Zlatna, în remiza albă din a doua rundă a anului.

Program: *vineri, 24 aprilie, ora 19.00: CS Zlatna – CS Ocna Mureș (în tur, 1-1);

*sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00: Inter Unirea – AFC Micești (în tur, 3-0);

ora 17.30: Spicul Daia Română – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (2-0),

Fortuna Lunca Mureșului – Sportul Câmpeni (2-2),

Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru (0-1),

ACS Oiejdea – Performanța Ighiu (0-5).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI