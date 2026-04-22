23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ

În perioada 23-27 aprilie 2026, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia va organiza o serie de evenimente cultural-religioase, în contextul celebrării hramului instituției de învățământ teologic universitar și al împlinirii a 35 de ani de la înființare.

Programul manifestărilor va debuta joi, 23 aprilie 2026, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. În intervalul orar 12.00-15.00, elevii claselor de gimnaziu vor efectua o vizită de studiu la Muzeul icoanei și al cărții vechi, Museikon, din Cetatea Alba Carolina, dedicată operei și icoanei canonizării Sfântului Simion Ștefan. Seara, de la ora 18.00, în paraclisul „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta campusului școlar, va fi săvârșită slujba Vecerniei mari cu Litie.

Vineri, 24 aprilie 2026, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Simion Ștefan, programul liturgic al paraclisului Seminarului Teologic Ortodox va fi unul special. Începând cu ora 8.00, va fi oficiată slujba Utreniei. Apoi, de la ora 9.30, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, va celebra Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură, în prezența cadrelor didactice și a elevilor seminariști. În continuare, de la ora 12.00, va avea loc o agapă frățească, la cantina din incinta campusului școlar. La orele după-amiezii, în intervalul 13.00-16.00, elevii claselor de liceu vor efectua o vizită de studiu la Museikon, prilej cu care vor face cunoștință cu opera Sfântului Simion Ștefan și vor venera icoana canonizării vrednicului ierarh.

Programul manifestărilor cultural-religioase dedicate hramului Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia și împlinirii a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ teologic preuniversitar din Cetatea Marii Uniri se va încheia în seara zilei de luni, 27 aprilie 2026.

Începând cu ora 18.00, în Aula Mare „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, va avea loc conferința intitulată „Sfântul Simion Ștefan – teolog și cărturar providențial”. Prelegerea va fi susținută de către părintele conf. univ. dr. Alin Albu, titularul catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și de către doamna conf. univ. dr. Iuliana Weinberg-Drăghiciu, cadru didactic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991, reprezentând una dintre instituțiile de învățământ de elită ale orașului Marii Uniri. Biserica din incinta campusului şcolar a fost ridicată între anii 2008-2014, lucrările fiind realizat cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi prin implicarea conducerii instituţiei de învăţământ. Având ca plan general de activitate formarea conștiinței duhovnicești a viitorilor preoți și profesori de Religie, Seminarul Teologic urmărește pregătirea de ansamblu a tinerilor teologi, planul de învățământ cuprinzând atât discipline teologice, cât și discipline laice. Începând cu data de 1 aprilie 2026, director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” este părintele prof. dr. Nicolae Topîrcean.

