FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, de la clubul Life is Dance din Alba Iulia, performanță extraordinară: Au devenit campioni naționali la Junior 2 Latino: ,,O bucurie imensă și o mândrie colosală”

Lukas Orzeiu și Maya Urs, de la clubul Life is Dance din Alba Iulia, performanță extraordinară: Au devenit campioni naționali la Junior 2 Latino: ,,O bucurie imensă și o mândrie colosală”

Perechea formată din Lukas Orzeiu și Maya Urs a câștigat titlul de campioni naționali la categoria Junior 2 Latino, în cadrul Campionatului României pe Secțiuni desfășurat la Timișoara, weekendul trecut.

Prin rezultatul obținut, Lukas Orzeiu și Maya Urs vor avea din nou ocazia de a reprezenta România la Campionatele Europene și Mondiale, după ce au mai câștigat titlul național și în anul 2024.

Dansatorii Clubului „Life is Dance” s-au întors cu mărțișoare valoroase de la Campionatul României pe Secțiuni desfășurat weekendul trecut la Timișoara. Acesta concurs este locul unde an de an se stabilește ierarhia locurilor la nivel național precum și viitoarele perechi componente ale Loturilor Naționale, dar și perechile care vor avea marea onoare să reprezinte România la Campionatul European și Mondial, iar dansatorii din orașul Marii Uniri au strălucit pe ring.

„Suntem fericiți ca titlul de campioni 2026 la categoria Junior 2 Latino a fost adus aici la Alba Iulia de către perechea Lukas Orzeiu și Maya Urs! Reprezintă o bucurie imensă și o mândrie colosală pentru clubul Life is Dance și CSM Unirea Alba Iulia. Este a doua oară când acești sportivi câștigă campionatul național, primul fiind în anul 2024 și va fi pentru a doua oară când vor avea ocazia de a duce drapelul României pe umerii lor fragezi, dar puternici la Campionatele Europene și Mondiale. Ne bucurăm nespus că munca și sacrificile au dat roade, iar visul lor care a încolțit acum 8 ani de zile să se adeverească”, au transmis antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu.

De asemenea, Lukas și Maya și-au câștigat locul în Lotul Național al României și în acest an.

La Campionatul Național, din Alba Iulia au fost prezente 6 perechi care au avut prestații înfloritoare. Un loc în finala Campionatului Nașional de Tineret Standard l-a ocupat și perechea David Orzeiu și Sarah Sărmășan (Magnum Vrd Team), pereche nou formată aflată la primul concurs după doar două luni de dans impreună. Cei doi sportivi și-au obținut intrarea în Lotul Național al României din acest an și au avut o prestație frumoasă în cadrul campionatului, se arată într-un comunicat de presă.

Clubul Life is Dance: Ne bucurăm nespus că munca și sacrificiile au dat roade, iar visul lor, care a încolțit acum 8 ani de zile, să se adeverească

,,În weekendul în care primăvara a început să ne dea târcoale, 28 februarie – 1 martie, la Timișoara a avut loc Campionatul României pe Secțiuni, concursul unde, an de an, se stabilește ierarhia locurilor la nivel național, precum și viitoarele perechi componente ale Loturilor Naționale, dar și perechile care vor avea marea onoare să reprezinte România la Campionatul European și Mondial!

Suntem fericiți ca titlul de campioni 2026 la categoria Junior 2 Latino să fie adus aici, la Alba Iulia, de către perechea: Lukas Orzeiu și Maya Urs! Reprezintă o bucurie imensă și o mândrie colosală pentru clubul Life is Dance și CSM Unirea Alba Iulia!

Este a doua oară când acești sportivi câștigă campionatul național (2024) și va fi pentru a doua oară când vor avea onoranta ocazie de a duce drapelul României pe umerii lor fragezi, dar puternici, la Campionatele Europene și Mondiale! Ne bucurăm nespus că munca și sacrificiile au dat roade, iar visul lor, care a încolțit acum 8 ani de zile, să se adeverească!

Felicitări! De asemenea, Lukas și Maya și-au câștigat locul în Lotul Național al României și în acest an!

La Campionatul Național am fost prezenți alături de 6 perechi care au avut prestații înfloritoare!

Un loc în FINALA Campionatului Național de Tineret Standard l-a ocupat și perechea:

David Orzeiu și Sarah Sărmașan (Magnum Vrd Team), pereche nou formată, aflată la primul concurs după doar 2 luni de dans împreună! Cei doi sportivi și-au obținut intrarea în Lotul Național al României din acest an și au avut o prestație frumoasă în cadrul campionatului!

Tot la Tineret, dar de data aceasta Latino, au avut o prestație minunată următoarele perechi:

Locul 16 – Giosan Flavius și Maria Dobra;

Locul 22 – Linko David și Bonte Adelina;

Locul 31 – David Kovacs (Dance Spirit Timișoara) și Rebeca Voicu!

Cu toții au avut un progres vizibil, un dans bun și o imagine frumoasă, uneori locul nefiind relevant neapărat cu dansul lor, dar acest fapt doar ne ambiționează și mai tare să fim mai buni la următoarele competiții și să lucrăm la punctele slabe pe care le-am analizat în urma rezultatelor!

O altă pereche al cărei progres este unul vizibil și alături de care ne mândrim este: Casian Crețu și Diana Dicu, perechea noastră de Adulți Latino, care a obținut locul 30 în cadrul Campionatului Național!

În cadrul Cupei Timișoara, la categoria Hobby 12–15 ani, au obținut un onorant loc 2 perechea: Ionuț Bălău și Bianca Dinu!

Felicitări tuturor! Mulțumim că reprezentați Alba Iulia cu mândrie și ne-am dori ca pe viitor și acest sport, DANSUL SPORTIV, să primească o mai mare recunoaștere la nivel local și o mai mare susținere, întrucât acești sportivi chiar merită și chiar aduc rezultate extraordinare atât la nivel național, cât și la nivel internațional și mondial!”, se arată într-o postare publicată pe o rețea de socializare scrisă de clubul de dans Life is Dance.

