La Cupa Satelor 2025: Daia Română – masculin și Bistra – feminin, campioane în Alba

La Cupa Satelor 2025, Daia Română – la masculin și Bistra – la feminin, au devenit campioanele județului Alba și vor participa la etapa regională a atractivei competiții fotbalistice, alături de reprezentantele altor 5 județe din Zona 5 (Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita și Mureș).

Jocurile s-au disputat, pentru al doilea an consecutiv la Daia Română, iar echipa locală a cunoscut bucuria câștigării trofeului. La ediția a cincea au participat 12 echipe la masculin și 4 echipe la feminin, elevi născuți după 1 ianuarie 2011.

Laureatele au primit trofee, tricouri, diplome și mingi, înmânate de Visarion Hăprian (primarul comunei Daia Române), Mihai Țîra (secretarul general al AJF Alba) și Liliana Șandru (DJS Alba).

*Bistra, învingătoare la feminin

La feminin, turneul s-a disputat în premieră, clasamentul fiind următorul: locul 1: Bistra, locul 2: Șugag, locul 3: Săliștea, locul 4: Blandiana. Echipa din Munții Apuseni, condusă de neobositul antrenor Tiberiu Boca-Dandea, arhicunoscut pentru eforturile sale în domeniul fotbalului feminin, a meritat din plin trofeul, impunându-se fără a primi gol. În plus, Bistra a cucerit și două trofee individuale, prin Teodora Orlea (golgheter) și Carla Maria Bara (cel mai bun jucător), Amalia Ștefănescu (Șugag) fiind desemnată cel mai bun portar.

Rezultate: Șugag – Săliștea 2-0 și Bistra – Blandiana 10-0 (în semifinale), Săliștea – Blandiana 2-1 (finala mică), Bistra – Șugag 2-0, goluri Carla Bara și Teodora Orlea (finala mare).

„Un turneu foarte reușit, cu o organizare de apreciat reușită de AJF Alba și gazdele din Daia Română. Noi trebuie să mulțumim primarului Traian Gligor, Primăriei comunei Bistra și tuturor celor care ne sprijină. Este foarte bine că s-a organizat la feminin, pentru că încet, încet se popularizează fotbalul și la acest nivel. Rezultatele obținute de Bistra sunt extraordinare, campioană la feminin și locul 3 la masculin”, a spus Tiberiu Boca. Acesta a mai câștigat Cupa Satelor, la masculin, prima ediție, în 2018, cu Bistra.

Lotul campioanei: Ana Maria Drăghici, Teodora Orlea (cpt.), Nicoleta Furdui, Carla Bara, Andra Scrob, Maria Balea, Angelica Drăgoi, Diana Potlog, Morena Balea, Alesia Scrob. Alte două fete, Ioana Rîșteiu și Georgiana Rîșteiu, au jucat pentru echipa masculină a Bistrei.

*Daia Română, campioană la loviturile de departajare

Daia Română a câștigat la masculin, după loviturile de departajare, împotriva fostei campioane Crăciunelu de Jos (echipa care în ultimii 4 ani a luat trofeul în două rânduri, 2022 și 2024, și a disputat alte două finale). Campioana din acest an este singura care nu a primit niciun gol, înregistrând rezultatele: 4-0 cu Săliștea, 2-0 cu Blandiana (în grupă), 2-0 cu Lunca Mureșului (semifinală), 2-1 (după loviturile de departajare, 0-0) cu Crăciunelu de Jos (în finala mare). Dăienii au mai luat și două trofee individuale prin Nicolae Ispas (cel mai bun portar) și Istrate David (cel mai bun jucător), golgheter fiind Mădălin Mailat (Crăciunelu de Jos).

Rezultate: Crăciunelu de Jos – Bistra 5-0, Lunca Mureșului – Daia Română 0-2 (semifinale), Bistra – Lunca Mureșului 2-0 (finala mică), Crăciunelul de Jos – Daia Română 1-2 (după lovituri de departajare). Clasament: Daia Română – locul 1, Crăciunelu de Jos – locul 2, Bistra – locul 3, Lunca Mureșului – locul 4.

„În primul rând vreau să-mi felicit echipa, oamenii pe care îi am aproape, Iancu Iosif și Alex Schiau, dar și suporterii care au fost alături de noi. Am avut parte de o atmosferă extraordinară, un avantaj pentru noi că am jucat pe teren propriu. Este o cupă binemeritată, un trofeu dorit și anul trecut, când am încheiat pe treapta a treia a podiumului. Faptul că am devenit campioni în 2025 este rodul unei munci de aproximativ 3 ani, perioadă în care echipa de juniori Spicul a realizat un progres permanent în campionatul județean. Această performanță nu ar fi fost posibilă fără infrastructura sportivă, aflată într-un pas alert de dezvoltare, iar pe această cale mulțumim primăriei din comună”, a punctat antrenorul Paul Rahovean.

Lotul învingătoarei: Nicolas Ispas, Rareș Bișboacă, Denis Bolea, Andrei Mărginean, Luca Mărginean, Marco Ispas, David Istrate, Luca Hileagă, Luca Ciuca, Laurențiu Ciuca, Elias Tămaș, Dragoș Buta, Eric Chișbac, Gabriel Voina, Bogdan Bratu; antrenor Paul Rahovean, antrenor secund – Alex Scheau, președinte – Iancu Iosif.

