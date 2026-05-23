LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia sau Sănătatea Cluj? „Doi pe-un loc”… de baraj pentru promovarea în Liga 2

CSM Unirea Alba Iulia sau Sănătatea Cluj? „Doi pe-un loc”… de baraj pentru promovarea în Liga 2

Meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, programat sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, este decisiv în lupta pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2.

Uniriștii au variantele victoriei și egalului, în vreme ce „virușii verzi” vor ajunge la baraj doar în cazul unui succes pe gazonul arenei albaiuliene.

Unirea Alba Iulia abordează duelul cu obiectiv clar ofensiv, antrenorul Dragoș Militaru declarând că echipa sa „nu va juca la egal”, ci va încerca să controleze jocul și să obțină victoria.

De partea cealaltă, Sănătatea Cluj vine cu un moral bun după rezultatele solide din play-off și speră să producă surpriza în deplasare.

Duelul este transmis LIVE VIDEO pe contul de YouTube al oaspeților.

Întâlnirea are și o miză emoțională pentru suporteri, fiind considerată o adevărată „finală” a sezonului pentru ambele formații.

În precedentul duel direct, tot din play-off-ul Ligii 3, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1, semn că pentru disputa de astăzi sunt asigurate ingredientele tensiunii la cote maxime: echilibru și suspans.

