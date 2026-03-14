FOTO: Cupa României, sferturi de finală: Spicul Daia Română a eliminat CS Ocna Mureș, la lovituri de departajare! Școala de Fotbal Valea Frumoasei – surpriză la Ighiu  | Victorii clare pentru Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos

Cupa României, sferturi de finală: Spicul Daia Română a eliminat CS Ocna Mureș, la lovituri de departajare! Școala de Fotbal Valea Frumoasei, victorie surpriză la Ighiu | Victorii clare pentru Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos

În sferturile de finală ale Cupei României, Spicul Daia Română a dat marea lovitură și a eliminat, în deplasare, după loviturile de departajare pe CS Ocna Mureș, finalista ediției precedente. O altă surpriză a furnizat Școala de Fotbal Valea Frumoasei, care a trecut, tot în deplasare, de Performanța Ighiu. În „careul de ași” au ajuns, după „seturi la zero”, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos!

*CS Ocna Mureș – ACS Spicul Daia Română 4-6 (2-2, 1-2), după lovituri de departajare.

Cel mai echilibrat duel, „Soda dragă” reușind să revină de la 0-2. Însă la loviturile de departajare s-au impus dăienii, scor 4-2.

*Viitorul Sîntimbru – Sportul Câmpeni 6-0 (2-0)

„Set” realizat de campioana turului, într-un meci disproporționat;

*ACS Performanța Ighiu – ACS Valea Frumoasei 0-2 (0-0).

Surpriză realizată de vizitatori, dublă T. Mărginean, care au eliminat o echipă considerată favorită;

*AFC Micești – ACS Industria Galda 0-6 (0-2)

Succes concludent realizat de echipa de pe locul secund în SuperLiga Alba.

Semifinalele sunt prevăzute în 11 aprilie (Sâmbăta de Paște), la ora 11.00.

Foto: Dan Comșa (Viitorul Sântimbru), Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Spicul Daia Română

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI