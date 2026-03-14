FOTO: Cupa României, sferturi de finală: Spicul Daia Română a eliminat CS Ocna Mureș, la lovituri de departajare! Școala de Fotbal Valea Frumoasei – surpriză la Ighiu  | Victorii clare pentru Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos

Cupa României, sferturi de finală: Spicul Daia Română a eliminat CS Ocna Mureș, la lovituri de departajare! Școala de Fotbal Valea Frumoasei, victorie surpriză la Ighiu | Victorii clare pentru Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos
În sferturile de finală ale Cupei României, Spicul Daia Română a dat marea lovitură și a eliminat, în deplasare, după loviturile de departajare pe CS Ocna Mureș, finalista ediției precedente. O altă surpriză a furnizat Școala de Fotbal Valea Frumoasei, care a trecut, tot în deplasare, de Performanța Ighiu. În „careul de ași” au ajuns, după „seturi la zero”, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos!
*CS Ocna Mureș – ACS Spicul Daia Română 4-6 (2-2, 1-2), după lovituri de departajare.
Cel mai echilibrat duel, „Soda dragă” reușind să revină de la 0-2. Însă la loviturile de departajare s-au impus dăienii, scor 4-2.
*Viitorul Sîntimbru – Sportul Câmpeni 6-0 (2-0)
„Set” realizat de campioana turului, într-un meci disproporționat;
*ACS Performanța Ighiu – ACS Valea Frumoasei 0-2 (0-0).
Surpriză realizată de vizitatori, dublă T. Mărginean, care au eliminat o echipă considerată favorită;
*AFC Micești – ACS Industria Galda 0-6 (0-2)
Succes concludent realizat de echipa de pe locul secund în SuperLiga Alba.
Semifinalele sunt prevăzute în 11 aprilie (Sâmbăta de Paște), la ora 11.00.
Foto: Dan Comșa (Viitorul Sântimbru), Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Spicul Daia Română
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
