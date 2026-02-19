Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului, modificat, sezonul se va relua doar în 21 martie!

Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului s-a modificat, iar sezonul se va relua doar în 21 martie!

Viitorul Vama Seacă s-a retras din SuperLiga Alba înaintea începerii returului. În consecință programul returului s-a modificat, startul sezonului urmând a fi decalat pentru 21 martie în locul de 7 martie, cu un țintar pentru 12 echipe și un număr de 11 etape, în loc de 13.

Deciziile au fost stabilite în ședința Biroului Executiv al AJF Alba, de joi, 19 februarie, când s-a mai stabilit ca optimile Cupei României să se dispute în 7 martie

Rezultatele din tur rămân neschimbate, Viitorul Vama Seacă mai având și în vară o tentativă de a se reetrage din al patrulea eșalon, însă în cele din urmă a început sezonul

„Se ia act de adresa de retragere a ACS Viitorul Vama Seacă din SuperLiga AJF și de solicitarea de a putea continua în campionatul de liga 5 și la juniori U 15. Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea programului din retur la SuperLiga AJF, pentru a nu sta în fiecare etapă câte două echipe și a reduce programul de la 13 etape la 11 etape„, anunță Asociația Județeană de Fotbal Alba.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea programului Cupei României (Optimi – sâmbătă 7 martie 2026, sferturi în 14 martie și semifinale în 11 aprilie). Dacă se califică în sferturi echipele de liga 4, jocurile acestora se vor disputa miercuri 1 aprilie. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală vor avea loc luni 9 martie, de la ora 15:00 la sediul AJF.

Astfel, în 21 martie, jocurile sunt Performanța Ighiu – Inter Unirea, CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru, Industria Galda de Jos – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Sportul Câmpeni – AFC Micești, CS Zlatna – ACS Oiejdea, Fortuna Lunca Mureșului – Spicul Daia Română, contând pentru etapa a 14-a

