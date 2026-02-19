Sport

Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului, modificat, sezonul se va relua doar în 21 martie!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului s-a modificat, iar sezonul se va relua doar în 21 martie!

Viitorul Vama Seacă s-a retras din SuperLiga Alba înaintea începerii returului. În consecință programul returului s-a modificat, startul sezonului urmând a fi decalat pentru 21 martie în locul de 7 martie, cu un țintar pentru 12 echipe și un număr de 11 etape, în loc de 13.

Citește și: Și Viitorul Vama Seacă abandonează Liga 4! „Mândria comunei Hopârta” va continua în Liga 5

Deciziile au fost stabilite în ședința Biroului Executiv al AJF Alba, de joi, 19 februarie, când s-a mai stabilit ca optimile Cupei României să se dispute în 7 martie

Rezultatele din tur rămân neschimbate, Viitorul Vama Seacă mai având și în vară o tentativă de a se reetrage din al patrulea eșalon, însă în cele din urmă a început sezonul

„Se ia act de adresa de retragere a ACS Viitorul Vama Seacă din SuperLiga AJF și de solicitarea de a putea continua în campionatul de liga 5 și la juniori U 15. Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea programului din retur la SuperLiga AJF, pentru a nu sta în fiecare etapă câte două echipe și a reduce programul de la 13 etape la 11 etape„, anunță Asociația Județeană de Fotbal Alba.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea programului Cupei României (Optimi – sâmbătă 7 martie 2026, sferturi în 14 martie și semifinale în 11 aprilie). Dacă se califică în sferturi echipele de liga 4, jocurile acestora se vor disputa miercuri 1 aprilie. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală vor avea loc luni 9 martie, de la ora 15:00 la sediul AJF.

Astfel, în 21 martie, jocurile sunt Performanța Ighiu – Inter Unirea, CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru, Industria Galda de Jos – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Sportul Câmpeni – AFC Micești, CS Zlatna – ACS Oiejdea, Fortuna Lunca Mureșului – Spicul Daia Română, contând pentru etapa a 14-a

