Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului, modificat, sezonul se va relua doar în 21 martie!
Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului s-a modificat, iar sezonul se va relua doar în 21 martie!
Viitorul Vama Seacă s-a retras din SuperLiga Alba înaintea începerii returului. În consecință programul returului s-a modificat, startul sezonului urmând a fi decalat pentru 21 martie în locul de 7 martie, cu un țintar pentru 12 echipe și un număr de 11 etape, în loc de 13.
Citește și: Și Viitorul Vama Seacă abandonează Liga 4! „Mândria comunei Hopârta” va continua în Liga 5
Deciziile au fost stabilite în ședința Biroului Executiv al AJF Alba, de joi, 19 februarie, când s-a mai stabilit ca optimile Cupei României să se dispute în 7 martie
Rezultatele din tur rămân neschimbate, Viitorul Vama Seacă mai având și în vară o tentativă de a se reetrage din al patrulea eșalon, însă în cele din urmă a început sezonul
„Se ia act de adresa de retragere a ACS Viitorul Vama Seacă din SuperLiga AJF și de solicitarea de a putea continua în campionatul de liga 5 și la juniori U 15. Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea programului din retur la SuperLiga AJF, pentru a nu sta în fiecare etapă câte două echipe și a reduce programul de la 13 etape la 11 etape„, anunță Asociația Județeană de Fotbal Alba.
S-a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea programului Cupei României (Optimi – sâmbătă 7 martie 2026, sferturi în 14 martie și semifinale în 11 aprilie). Dacă se califică în sferturi echipele de liga 4, jocurile acestora se vor disputa miercuri 1 aprilie. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală vor avea loc luni 9 martie, de la ora 15:00 la sediul AJF.
Astfel, în 21 martie, jocurile sunt Performanța Ighiu – Inter Unirea, CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru, Industria Galda de Jos – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Sportul Câmpeni – AFC Micești, CS Zlatna – ACS Oiejdea, Fortuna Lunca Mureșului – Spicul Daia Română, contând pentru etapa a 14-a
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în sferturile Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”!
Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în turul sferturilor Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”! Campioana Volei Alba Blaj a pierdut acasă, în „Alba Blaj” Arena, scor 1-3 (20-25, 24-26, 25-19, 23-25), manșa tur din sferturile de finală ale Cupei CEV. duelul românesc cu CSO Voluntari […]
Divizionarele terțe din Alba, ultimele repetiții înaintea debutului sezonului | Vezi programul și adversarii pentru CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia
Divizionarele terțe din Alba, ultimele repetiții înaintea debutului sezonului | Programul și adversarii pentru CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia Cele 4 formații din Alba au parte în acest weekend de ultimele repetiții înaintea startului sezonului de primăvară, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia jucând vineri, iar […]
Ce sancțiuni a primit aiudeanul Andrei Cordea după incidentele de la finalul derby-ului Clujului la fotbal
Ce sancțiuni a primit aiudeanul Andrei Cordea după incidentele de la finalul derby-ului Clujului la fotbal Scandalul de la cel mai recent derby al Clujului la fotbal a ajuns în punctul în care Federația Română de Fotbal a stabilit pedepsele pentru Cristiano Bergodi și aiudeanul Andrei Cordea. Jucătorul lui CFR Cluj a primit următoarele sancțiuni: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat
FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat Două apariții...
40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar”
40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un...
Știrea Zilei
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie: „O vedem ca o soluție intermediară de ștrand, până vom face Aqua Park-ul”
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie Piscina din...
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au...
Curier Județean
Canalul colector „Valea Viei” din Alba Iulia, care traversează o zonă rezidențială, trecut în domeniul privat al municipiului, pentru a fi decolmatat: Demersuri administrative avizate în Consiliul Local
Canalul colector „Valea Viei” din Alba Iulia, care traversează o zonă rezidențială, trecut în domeniul privat al municipiului, pentru a...
VIDEO | Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție
Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție Curtea de...
Politică Administrație
Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul în următorii ani”
Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul...
Peste 150 de elevi și preșcolari din comuna Sântimbru vor beneficia de programul „Masa Sănătoasă”. Ce meniuri vor primi
Peste 150 de elevi și preșcolari din comuna Sântimbru vor beneficia de programul „Masa Sănătoasă”. Ce meniuri vor primi Un...
Opinii Comentarii
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului Pe 19 februarie este marcată Ziua Națională...