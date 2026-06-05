FOTO | Cupa MOL pentru Sănătatea Copiilor și Festivalul Ecvestru, evenimente de Ziua Copilului, la Centrul de Recuperare și Agrement prin Călărie din Leorinț, comuna Rădești: Echitația este întâlnirea dintre emoție, curaj și bucuria de a reuși

Cupa MOL pentru Sănătatea Copiilor și Festivalul Ecvestru, evenimente de Ziua Copilului, la Centrul de Recuperare și Agrement prin Călărie din Leorinț, comuna Rădești: Echitația este întâlnirea dintre emoție, curaj și bucuria de a reuși

De Ziua Copilului, Centrul de Recuperare și Agrement prin Călărie din Leorinț, comuna Rădești, s-a transformat într-un loc special, unde copiii, indiferent de starea lor de sănătate, s-au bucurat de prezența cailor și au demonstrat curajul și îndemânarea în cadrul diferitelor probe.

Un weekend dedicat copiilor a reunit două evenimente de suflet: Cupa MOL pentru Sănătatea Copiilor – ediția a X-a, aniversară și Festivalul Ecvestru – ediția a IV-a.

Pe parcursul celor două zile, am dat startul competițiilor la care au participat peste 200 de concurenți din România și Ungaria, din partea celor 30 de asociații. Au fost organizate 20 de probe, adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de dificultate.

În deschiderea festivă am ales un citat al scriitorului Anatole France:

„Cea mai frumoasă carte de amintiri este inima. Odată ce ai scris în ea, nimeni nu va mai putea șterge vreodată ce ai așternut acolo.”

Acest citat reflectă perfect spiritul acestor competiții. Dincolo de rezultate și clasamente, ceea ce rămâne cu adevărat sunt emoțiile, încrederea, prieteniile și lecțiile pe care le purtăm în suflet.

Dorim să evidențiem în mod special munca extraordinară a terapeuților care lucrează cu copiii. Prin răbdare, profesionalism și dedicare, ei reușesc să transforme fiecare activitate într-o experiență de dezvoltare, curaj și speranță. În relația dintre copil și cal se creează o legătură aparte, care oferă încredere, echilibru și bucurie. Rezultatele acestor eforturi se reflectă în zâmbetele copiilor și în fiecare pas înainte pe care îl fac, oricât de mic ar părea uneori.

La acest eveniment, alături de participanți, au fost prezenți peste 30 de voluntari, studenții de la Universitea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, cadre didactice de la Șc. Gimn. Axente Sever și G. P. P. 2 Aiud, precum și numeroși părinți.

Printre invitații de onoare s-au numărat foști călăreți care au fost alături de această competiție încă de la începuturile sale. Le mulțumim din suflet pentru efortul, pasiunea și dedicarea cu care au contribuit la construirea acestei frumoase tradiții. Prin munca și perseverența lor au pus bazele unui eveniment care astăzi reunește atât de mulți oameni. Ne bucurăm că au ales să fie din nou alături de noi la această ediție aniversară și le suntem recunoscători pentru tot ceea ce au oferit de-a lungul anilor.

În cele două zile, ai avut impresia că trăiești într-un mic oraș de poveste, unde copiii reușesc să fie fericiți și împliniți în șa, indiferent de locul ocupat pe podium. Părinții au fost mândri de prestațiile copiilor lor, iar spectatorii au admirat armonia dintre cal și călăreț.

Dacă la început am vorbit despre faptul că ceea ce rămâne în inimă nu poate fi șters niciodată, la final putem spune cu convingere că fiecare copil merită șansa de a fi fericit.

Împreună am reușit să transformăm momentele trăite în cadrul acestor competiții în amintiri de neuitat, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Mulțumiri speciale companiei Star Assembly, sponsor oficial al Festivalului Ecvestru și Fundației Pentru Comunitate pentru susținerea concursului național de hipoterapie Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor, precum și tuturor firmelor partenere și părinților care ne-au susținut și au fost alături de noi.

Aceste competiții înseamnă mai mult decât simple concursuri. Ele înseamnă comunitate, solidaritate și oameni care aleg să construiască împreună ceva valoros. Iar atunci când copiii zâmbesc, știm că toate eforturile noastre și-au găsit sensul.

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