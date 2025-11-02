VIDEO | Centrul de „Recuperare și Agrement prin Călărie Leorinț” – un deceniu și jumătate de muncă dedicată copiilor cu nevoi speciale. Hipoterapie, gimnastică pe cal și călărie, în comuna Rădești

Centrul de „Recuperare și Agrement prin Călărie Leorinț” – un deceniu și jumătate de muncă dedicată copiilor cu nevoi speciale. Hipoterapie, gimnastică pe cal și călărie, în comuna Rădești

În satul Leorinț, comuna Rădești, la aproximativ 7 km de Aiud și 23 km de Alba Iulia, într-o zonă liniștită, scăldată de apele Mureșului, departe de zgomotul orașului, cu o panoramă frumoasă asupra Munților Apuseni, familia Balogh Csilla și Csaba au pus bazele centrului de „Recuperare și Agrement de Călărie Leorinț”, în urmă cu aproape 15 ani.

Povestea înfiinţării Centrului de agrement şi recuperare de la Leorinţ

Familia Balogh, el, un mare iubitor de cai, ea, cu o slăbiciune aparte faţă de copii. Fără să se gândească că ajung să înfiinţeze un centru de agrement şi recuperare prin terapie, au pornit “la drum” în urmă cu aproape 15 ani, când au plecat în Ungaria unde s-au întâlnit cu președintele Federației de Hipoterapie din țara vecină, pentru a discuta despre ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a practica terapie (infrastructură, cai, materialele didactice folosite).

„Povestea a început în 2010, din dorința de a ajuta copiii cu autism, cu sindrom Down. Atunci am avut un cal și am început cu 5 copii. Iar în 2010, deja în toamnă, aveam 22 de copii și așa, încet-încet, am crescut. Și pe lângă hipoterapie am început să practicăm și gimnastica pe cal și călăria de agrement”, își amintește Csilla Balogh.

Csilla este şi logoped, lucrând cu copii cu dizabilităţi, cu sindrom Down şi autism în cabinet, însă întotdeauna şi-a dorit să-i ajute mai mult, la un alt nivel.

După un deceniu și jumătate, locul atrage foarte mulți copii și părinți, care vin atât pentru terapie cât și pentru gimnastică pe cal și agrement.

Fondatorii asociației au început activitatea din dorința de a ajuta copiii cu nevoi speciale, iar în prezent asociația are mai multe ramuri: hipoterapia (terapia cu cai), recomandat copiilor cu diferite dizabilități, gimnastică pe cal (voltija) și călărie pentru copii.

Gimnastică pe cal și acrobații spectaculoase

„Este foarte greu să găsești un cal care se pliază acestui sport ecvestru, fiindcă, într-adevăr, trebuie să fie un cal extraordinar să reziste la acea presiune. Când se execută gimnastica pe cal, nu toți caii rezistă și nu toți caii se pliază la așa ceva. Dar, pe lângă faptul că trebuie să ai un cal foarte bun, este vorba și de consecvență, de antrenamente, de dorința de a face progrese. Bineînțeles, este o triadă: copilul, calul și antrenorul și trebuie să fie întotdeuna pe aceeași undă.

Nu este ușor, dar merită, fiindcă este un spectacol până la urmă pe cal”, a declarat Csilla pentru ziarulunirea.ro.

Recuperarea pe cal este atent supervizată de familia Balogh, dar şi de alte persoane specializate, la baza de călărie din Leorinț venind părinţi cu copii din foarte multe județe ale țării: „Avem fetițe care vin de 2-3 ani, deci au experiență.

Sunt și copii care au început din acest an să vină. Chiar dacă nu execută elemente complexe, totuși reușesc să execute elementele de bază și chiar să stea în picioare pe cal, ceea ce deja este o reușită și un element care denotă experiență”, spune hipoterapeutul și logopedul Csilla Balogh.

Sunt copii care exersează zilnic, au acasă un cal de butoi și acolo pot exersa ori de câte ori vor, dar, chiar și venind o dată pe săptămână la centrul de la Leorinț, până la urmă reușesc să execute elementele de gimnastică pe cal.

Animalul pe care copiii se pregătesc în prezent este un cal cumpărat de aici, din România și care se află la centru de 4 ani. Este un cal iubit de fete care nu se sperie în timpul exercițiilor și se comportă chiar foarte bine: „Este un cal extraordinar și nu știu cum am mai putea găsi încă unul care să se comporte la fel de bine”, mărturisește femeia.

Gimnastica pe cal este o activitate spectaculoasă, despre adevărate acrobații pe cal, dar principala activitate a centrului de la Leorinț nu se rezumă doar la asta. Un accent important este pus pe hipoterapie, terapia cu ajutorul calului, cu efecte impresionante asupra copiilor cu dizabilități.

Beneficiile terapiei călare – Un băiețel de 4 ani a spus primele cuvinte pe cal

Beneficiile hipoterapiei sunt complexe, fie că vorbim despre efecte fizice – reflexe, coordonarea motricității; sociale – integrarea în societate, acceptarea celor din jur; și psihice, emoționale – copiii zâmbesc pe cal. Chiar dacă e terapie, este percepută ca o activitate plăcută, în aer liber.

După câteva lecţii de echitaţie şi în doar câteva luni de antrenamente, copiii îşi dezvoltă în primul rând capacitatea de a comunica mai uşor cu cei din jur. De asemenea, sunt mai fericiţi, mai liniştiţi, încep să se bucure de fiecare zi.

Csilla a povestit pentru ziarulunirea.ro că au fost copii care au spus primele cuvinte pe cal: „Un băiețel care, la 3 ani și jumătate, nu vorbea. Țin minte că plângea foarte tare la primele ședințe, dar încet-încet s-a obișnuit. Într-o zi ploioasă de toamnă a spus primul său cuvânt pe cal: „cal”. A fost incredibil. Apoi a progresat rapid și, după un an și jumătate, vorbea, recita poezii. Pentru asta muncim: ca acești copii să se integreze, să comunice și să aducă bucurie familiilor lor”, își amintește Csilla.

Cum se desfășoară o ședință de hipoterapie

Fiecare ședință de hipoterapie este individuală: terapeutul, calul și un ajutor – asistentul care duce calul. Vorbim despre un cal și două persoane care se ocupă de copil: „Este o diferență între copiii care au diagnostic și cei care nu au, dar totuși au nevoie de terapie. Nu de fiecare dată copilul vine cu certificat de handicap. De multe ori părintele spune că se integrează greu la grădiniță sau la școală. E greu de spus un număr exact de copii care vin acum în centru. Sunt copii cu dizabilități, poate 20, 30 sau 40, dar și copii care pur și simplu au nevoie de ajutor”.

Deși Csilla Balogh este sufletul centrului de la Leorinț, nu este singură. A pornit pe acest drum împreună cu soțul său care are grijă de infrastructură și cai. Băiatul cel mare a familiei, Norbi, avea doar 10 ani când au pornit totul, iar acum călărește, sare obstacole, participă la concursuri și ține antrenamente. La centru mai este și un alt băiat, pianist, care și el se ocupă de copii, mai ales cu partea de gimnastică pe cal. Mai precis, toți sunt o familie implicată și dedicată.

Singura asociație din România invitată la un concurs de hipoterapie din Ungaria

La sfârșitul lui septembrie, Asociația a reprezentat România la un concurs de hipoterapie din Ungaria, care se organizează în fiecare an, în ultimul weekend din lună: ,,Am reprezentat România, suntem singura asociație invitată din țară. Este un concurs foarte mare și am participat cu 4 copii”.

