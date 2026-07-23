Curier Județean

Șoferiță din Alba Iulia, prinsă băută la volan pe un bulevard din oraș. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Șoferiță din Alba Iulia, prinsă băută la volan pe un bulevard din oraș. Ce alcoolemie avea

O femeie de 56 de ani din Alba Iulia a fost depistată sub influența alcoolului la volanul unui autoturism pe un bulevard din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iulie 2026, în jurul orei 08.20, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Horea din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 56 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării femeii, cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Cercetările sunt continuate.

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