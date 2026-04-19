VIDEO | Club 3D pentru elevi în laboratorul SmartLab al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia: Creativitate și inovație, cu rezultate apreciate

Profesorul Mircea Teodorescu coordonează un Club 3D pentru elevi la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia. Clubul își desfășoară activitatea în laboratorul SmartLab, unde elevii pasionați au dat viață deja unor proiecte impresionante, pline de ingeniozitate.

Până acum aceste realizări au fost apreciate în cadrul școlii, însă a venit momentul ca ele să fie prezentate și comunității, dar și în mediile profesionale de specialitate.

Astfel că în perioada următoare elevii vor reprezenta liceul la simpozioane și concursuri de profil, participând cu două dintre proiectele realizate.

Iată câteva dintre realizările elevilor de la „Domșa”:

*Model V8 automatizat

Proiectul „Model V8 automatizat”, realizat de elevii Mihai Tomuș (clasa a XI-a B) și Iustin Mihai (clasa a IX-a B), prezintă procesul de proiectare și automatizare a unei machete didactice a motorului V8. Acesta utilizează tehnologii moderne de fabricație și control.

Obiectivul principal a fost transformarea unui model static într-un sistem mecatronic funcțional, capabil să demonstreze interacțiunea complexă dintre componentele mecanice (pistoane, biele, arbore cotit) și sistemele electronice de comandă.

Macheta a fost realizată prin imprimare 3D, fiind optimizată pentru asamblare modulară și durabilitate.

Ulterior, sistemul a fost echipat cu o placă Arduino Uno, un modul Bluetooth și un motor de curent continuu, permițând controlul de la distanță prin intermediul unei aplicații mobile dedicate pentru Android.

Rezultatul final constituie o platformă educațională interactivă care facilitează înțelegerea conceptelor de mecanică, programare și comunicații wireless.

*Model Navibot EBS

Proiectul „Model Navibot EBS”, realizat de elevii Natanael Pascu (clasa a XI-a B), Mihai Rus (clasa a XI-a B) și Andrei Corb (clasa a IX-a B), prezintă proiectarea și realizarea unui vehicul terestru robotizat, dezvoltat pe baza unui model preexistent, optimizat pentru eficiență energetică și funcționalitate didactică.

Inovația proiectului constă în utilizarea unei configurații hibride de materiale (PLA pentru structură și TPU pentru anvelope „airless” cu rol de suspensie pasivă) realizate prin imprimare 3D și trecerea de la o transmisie 4WD la una 2WD cu diferențial.

Controlul vehiculului este asigurat de o placă de dezvoltare Arduino Uno R3, integrând un modul Bluetooth HC-05 pentru control wireless via Android și un senzor ultrasonic HC-SR04 pentru evitarea coliziunilor.

Rezultatul final este un sistem mecatronic complex care demonstrează legătura dintre proiectarea asistată de calculator (CAD), imprimarea 3D, programarea microcontrolerelor si realizarea unui software pentru interfața utilizatorului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI