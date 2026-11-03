Curier Județean

Foto | Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad

Performanță remarcabilă la disciplina fizică pentru elevul fruntaș Ștefan Simescu din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Acesta a obținut o medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad. 

Petrecerea Divorțaților

Reușita elevului este cu atât mai valoroasă cu cât a fost obținută la prima participare în această competiție internațională riguroasă. Desfășurat în limba engleză în format online, concursul a presupus o pregătire temeinică și studierea în avans a programei, iar subiectele au îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice. Totodată, a necesitat și cunoștințe solide de limba engleză, atât pentru înțelegerea cerințelor, cât și pentru rezolvarea cât mai exactă a acestora.

Pentru Ștefan, medalia obținută vine să răsplătească pasiunea pentru fizică, perseverența și dorința de a aprofunda cunoștințele în acest domeniu, sub coordonarea doamnei profesoare de fizică Laura Ciobanu, scrie Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia printr-o postare pe Facebook.

„Premiul obținut la această competiție este rezultatul muncii și implicării mele, dar și al sprijinului oferit de doamna profesoară de fizică. Participarea la acest concurs a reprezentat o experiență nouă și diferită față de celelalte competiții la care am luat parte, oferindu-mi ocazia de a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul fizicii și de a-mi dezvolta pasiunea pentru această disciplină. Reușita mă bucură și mă face să îmi doresc să continui pe acest drum, știind că de la prima participare am obținut un premiu care demonstrează valoarea muncii mele”, a mărturisit Ștefan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

2 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 secunde

în

3 noiembrie 2026

De

2 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează marți, 3 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Percheziții la Albac: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce ar fi întocmit și semnat documente false privind material lemnos deținut ilegal de o firmă

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

3 noiembrie 2026

De

Percheziții la Albac: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce ar fi întocmit și semnat documente false privind material lemnos deținut ilegal de o firmă Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în executare 3 […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Aiudean de 31 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

3 noiembrie 2026

De

Aiudean de 31 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere Un aiudean de 31 de ani a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult