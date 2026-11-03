Foto | Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad

Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad

Performanță remarcabilă la disciplina fizică pentru elevul fruntaș Ștefan Simescu din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Acesta a obținut o medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad.

Reușita elevului este cu atât mai valoroasă cu cât a fost obținută la prima participare în această competiție internațională riguroasă. Desfășurat în limba engleză în format online, concursul a presupus o pregătire temeinică și studierea în avans a programei, iar subiectele au îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice. Totodată, a necesitat și cunoștințe solide de limba engleză, atât pentru înțelegerea cerințelor, cât și pentru rezolvarea cât mai exactă a acestora.

Pentru Ștefan, medalia obținută vine să răsplătească pasiunea pentru fizică, perseverența și dorința de a aprofunda cunoștințele în acest domeniu, sub coordonarea doamnei profesoare de fizică Laura Ciobanu, scrie Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia printr-o postare pe Facebook.

„Premiul obținut la această competiție este rezultatul muncii și implicării mele, dar și al sprijinului oferit de doamna profesoară de fizică. Participarea la acest concurs a reprezentat o experiență nouă și diferită față de celelalte competiții la care am luat parte, oferindu-mi ocazia de a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul fizicii și de a-mi dezvolta pasiunea pentru această disciplină. Reușita mă bucură și mă face să îmi doresc să continui pe acest drum, știind că de la prima participare am obținut un premiu care demonstrează valoarea muncii mele”, a mărturisit Ștefan.

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