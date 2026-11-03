VIDEO | Percheziții la Albac: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce ar fi întocmit și semnat documente false privind material lemnos deținut ilegal de o firmă
Percheziții la Albac: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce ar fi întocmit și semnat documente false privind material lemnos deținut ilegal de o firmă
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Albac, județul Alba, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 2 noiembrie 2026.
Din cercetări a reieșit că trei bărbați, cu vârste între 38 și 52 de ani, toți din comuna Albac, în calitate de organe silvice, în perioada 2024 – 2025, ar fi întocmit și semnat documente care atestă fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, existând indicii că ar fi în beneficiul unei societăți comerciale, privind materialul lemnos pe care aceasta l-ar fi deținut fără proveniență legală.
De asemenea, unul dintre bărbați, de 38 de ani, ar fi introdus, cu intenție, în aplicația SUMAL, date necorespunzătoare adevărului, în momentul emiterii unui aviz de însoțire a materialului lemnos, existând indicii că ar fi în beneficiul aceleiași societăți. Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și fals informatic.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, la imobilele folosite de cei trei bărbați, au fost descoperite și ridicate sisteme informatice și înscrisuri utile cauzei.
Sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și fals informatic.
La data de 2 noiembrie 2026, față de doi dintre bărbați, de 38, respectiv 52 de ani, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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