FOTO | Cum decurg lucrările la cel mai lung tunel rutier din România: Imagini spectaculoase de pe șantierul lotului de autostradă Margina-Holdea
Pe șantierul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 activitatea se concentrează pe realizarea tunelurilor, a transmis DRDP Timișoara, joi, 26 februarie 2026.
La Tunelul 1 (415 metri pe un sens și 367,5 metri pe celălalt), pe ambele galerii se lucrează în paralel la mai multe etape: aplicarea hidroizolației, montarea armăturii, cofrarea și betonarea căptușelii finale. În total, la nivelul celor două galerii sunt implicate câte șase echipe de muncitori, care lucrează etapizat, neîntrerupt, în funcție de stadiul fiecărei zone.
La Tunelul 2 (1.985 metri pe un sens și 1.825 metri pe celălalt), care va fi cel mai lung tunel rutier din România,sunt deschise zece fronturi de excavare, inclusiv execuția căptușelii primare, astfel încât înaintarea să se facă simultan din mai multe puncte.
În zona Margina au început lucrările de betonare a platformei pentru fabricarea grinzilor, necesară etapelor următoare ale proiectului (montarea grinzilor la poduri și pasaje).
„Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție, cu o mobilizare de aproximativ 800 de muncitori și operatori și circa 200 de utilaje, vehicule și echipamente specializate. Antreprenor este Asocierea UMB GRUP – Euro-Asfalt”, au precizat reprezentanții DRDP Timișoara.
foto: DRDP Timișoara
