Actualitate

FOTO | Cum decurg lucrările la cel mai lung tunel rutier din România: Imagini spectaculoase de pe șantierul lotului de autostradă Margina-Holdea

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cum decurg lucrările la cel mai lung tunel rutier din România: Imagini spectaculoase de pe șantierul lotului de autostradă Margina-Holdea

Pe șantierul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 activitatea se concentrează pe realizarea tunelurilor, a transmis DRDP Timișoara, joi, 26 februarie 2026.

La Tunelul 1 (415 metri pe un sens și 367,5 metri pe celălalt), pe ambele galerii se lucrează în paralel la mai multe etape: aplicarea hidroizolației, montarea armăturii, cofrarea și betonarea căptușelii finale. În total, la nivelul celor două galerii sunt implicate câte șase echipe de muncitori, care lucrează etapizat, neîntrerupt, în funcție de stadiul fiecărei zone.

La Tunelul 2 (1.985 metri pe un sens și 1.825 metri pe celălalt), care va fi cel mai lung tunel rutier din România,sunt deschise zece fronturi de excavare, inclusiv execuția căptușelii primare, astfel încât înaintarea să se facă simultan din mai multe puncte.

În zona Margina au început lucrările de betonare a platformei pentru fabricarea grinzilor, necesară etapelor următoare ale proiectului (montarea grinzilor la poduri și pasaje).

„Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție, cu o mobilizare de aproximativ 800 de muncitori și operatori și circa 200 de utilaje, vehicule și echipamente specializate. Antreprenor este Asocierea UMB GRUP – Euro-Asfalt”, au precizat reprezentanții DRDP Timișoara.

foto: DRDP Timișoara

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

25-27 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu: „Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari”

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

26 februarie 2026

De

25-27 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu Se menține riscul mare (4) de avalanșă în zona cea mai înaltă a Munților Șureanu. La peste 1.800 de metri, în partea superioară a zăpezii s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 25-30 cm, iar […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Agriculturii, despre supermarketurile care folosesc practici neloiale: „Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brand, la preţul corect”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

în

26 februarie 2026

De

Ministrul Agriculturii, despre supermarketurile care folosesc practici neloiale: „Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brand, la preţul corect” Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că producătorii români trebuie să își regăsească produsele în supermarketuri sub propriul brand, la un preț corect și echitabil. Oficialul a atras atenția asupra unor practici pe […]

Citește mai mult

Actualitate

De ce bate vântul atât de tare la munte: Explicațiile meteorologilor ANM

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

26 februarie 2026

De

De ce bate vântul atât de tare la munte: Explicațiile meteorologilor ANM Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au explicat, joi, 26 februarie 2026, în contextul episodului de vreme severă din ultima perioadă, pe parcursul căruia la munte s-au semnalat intensificări puternice ale vântului, care este cauza acestui fenomen. Am traversat o perioadă în care […]

Citește mai mult