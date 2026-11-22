Cugirean de 58 de ani, cu dosar penal: A fost prins băut la volan de polițiști. Ce alcoolemie avea

Un cugirean de 58 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins băut la volan de polițiști. Avea o alcoolemie de 0,46 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2026, în jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe DJ 704, în afara localității Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din orașul Cugir.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii, alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.

Cercetările sunt continuate.

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