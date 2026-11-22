Bărbat din Șona, reținut de polițiști pentru furt calificat: A sustras mai multe produse dintr-un magazin de bricolaj din Alba Iulia

Un bărbat din Șona a fost reținut de polițiști pentru furt calificat, după ce a sustras mai multe produse dintr-un magazin de bricolaj din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În după-amiaza zilei de 21 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către un angajat al unui magazin de bricolaj și materiale de construcții, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras mai multe produse din interiorul magazinului.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, în cursul zilei de 21 noiembrie 2026, ar fi sustras mai multe produse, în valoare totală de 122,99 lei, dintr-un magazin de materiale de construcții aflat pe raza municipiului Alba Iulia.

Prejudiciul a fost recuperat și predat reprezentanților societății comerciale.

Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competent, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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