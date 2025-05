FOTO | „Cu viața mea apăr viața!”: O nouă ediție a concursului cu tematică de protecție civilă pentru elevi din Alba. Care au fost laureații

„Cu viața mea apăr viața!”: O nouă ediție a concursului cu tematică de protecție civilă pentru elevi din Alba. Care au fost laureații

„Cu viața mea apăr viața!” este deviza sub care se desfășoară an de an concursurile cu tematica de protecție civilă în care elevii din școlile gimnaziale și licee din județul Alba își consolidează cunoștințele și deprinderile în situații de urgență.

Edișia concursului desfășurată vineri, 23 mai 2025 a constat în trei probe, una teoretică și două practice, respectiv transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă și deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole.

Toți elevii au dat dovadă de îndemânare și entuziasm, de spirit de competiție și fair-play, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Premierea concursului a fost oficiată de către prefectul Nicolae Albu, clasamentul fiind urmatorul:

Gimnaziu:

*Locul I – Liceul cu program sportiv Alba Iulia

*Locul II – Școala Gimnazială,,Iuliu Maniu” Vințu de Jos

*Locul III – Școala Gimnazială ,,David Prodan” Săliștea

Liceu:

*Locul I – Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

*Locul II – Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir

*Locul III – Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia

„Mulțumim pentru implicare și dăruire atât copiilor participanți, cât și cadrelor didactice care i-au coordonat. De asemenea mulțumim Consiliului Județean Alba pentru premiile oferite și Instituției Prefectului Alba, care au fost alături de noi ca de fiecare dată.

Felicităm toate echipele participante!”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

La această competiție s-au întrecut 15 echipe de la următoarele școli si licee:

– Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

– Colegiul Național ,,David Prodan” Cugir

– Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia

– Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj

– Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

– Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

– Seminarul Teologic Ortodox Alba Iulia

– Liceul cu Program Sportiv Sebeș

– Școala Gimnazială,,Iuliu Maniu” Vințu de Jos

– Școala Gimnazială ,,David Prodan” Săliștea

– Școala Gimnazială ,,Axente Sever” Blaj

– Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Sebeș

– Școala Gimnazială Drașov

