FOTO: CSU Alba Iulia, reunire cu 24 de jucători | Deocamdată, nicio noutate în efectivul universitarilor

Divizionara terță CS Universitar Alba Iulia a avut reunirea lotului, la primul antrenament din 2026 participând 24 de jucători.

Prima ședință de pregătire s-a desfășurat în sală, antrenament urmat de o serie de alergări pe Stadionul „Cetate”

„Deocamdată suntem cu același efectiv. Sunt discuții cu jucători tineri, pentru care trebuie rezolvată și situația școlară. Este greu în această perioadă de pregătire, neavând un teren la dispoziție„, a spus Nicolae Ghișa

Lotul prezent: Pauletti, Crîng – Blagu, Milchiș, Rusu, Sebaș, E. Vlad, Cr. Radu (va pleca), Grosu, A. Mihai, Dumitrescu, Bălan, D. Olălău, Pandor, Cârja, Buzilă, Stănilă, Tamaș, Trifu, R. Păcurar, Velțan, S. Pîrv, plus juniorii Baciu (2008) și Mihăescu (2007).

Formația universitară se va pregăti pe plan local, urmând a avea un stagiu centralizat în perioada 2-10 februarie. Sunt fixate și 6 jocuri de verificare, după cum urmează, cu „U” Cluj Under 19 (17 ianuarie, probabil la Sebeș), ASA Tg. Mureș (24 ianuarie), CIL Blaj (31 ianuarie), Jiul Petroșani (7 februarie), Hidro Mecanica Șugag (14 februarie) și ACS Mediaș (20 februarie).

Gruparea condusă de Nicolae Ghișa, Vasile Ursu și Bogdan Bucurică iernează pe locul 9, cu 16 puncte realizate în 17 etape, iar primul meci al sezonului va fi un derby „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir, în deplasare, în partea secundă a sezonului urmând încă 5 etape din retur și apoi disputele din play-out.

