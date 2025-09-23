Rămâi conectat

Sport

FOTO: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2) | Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 43 de minute

în

De

CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2), în Liga 3. Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!

Poli Timișoara a rupt blestemul deplasărilor în Alba și a învins CSU Alba Iulia, scor 4-0 (2-0), în etapa a cincea din Liga 3. CSU Alba Iulia a suferit cel mai drastic insucces în ediția curentă, o corecție dură.

Citește și: FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU

Gazdele sunt la a treia înfrângere consecutivă, iar elevii lui Dan Alexa câștiga prima dată în acest sezon pe terenuri străine. Tânăra formație „alb-albastră” a fost copleșită de miză, neavând replică în fața unui adversar superior. Aproximativ 70 de fani „viola”, sprijiniți și de „Alba vișinie”, au poposit pe „Pielarul” în speranța că favoriții vor sparge gheața în Alba.

În minutul 13, penalty obținut de R. Benzar în duel cu Milchiș, lovitură de pedeapsă transformată de D. Popa (fotbalistul originar din Aiud), albaiulienii susținând că balonul depășise linia de margine. R. Benzar (33) a majorat avantajul cu un șut sub bară din lovitură liberă, fostul internațional român punându-și amprenta pe derularea ostilităților. Aiudeanul D. Popa (53) a dus scorul la unul de neprezentare, cu un șut în vinclu, iar în prelungiri Toma a parafat rezultatul final (90+3)

În etapa viitoare, universitarii se deplasează la Ghiroda și Giarmata Vii (vineri, 26 septembrie)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Derby-uri „de Alba”: liderul Metalurgistul Cugir – maximum de puncte și după deplasarea de la Blaj. CSM Unirea Alba Iulia a făcut scor la Șugag!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 35 de minute

în

23 septembrie 2025

De

Derby-uri „de Alba”: liderul Metalurgistul Cugir – maximum de puncte și după deplasarea de la Blaj. CSM Unirea Alba Iulia a făcut scor la Șugag, set de tenis, 6-1, în etapa a cincea din Seria 7 a Ligii 3 În cele două derby-uri „de Alba”, din etapa a cincea din Ligii 3, victorii externe pentru […]

Citește mai mult

Sport

Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

23 septembrie 2025

De

Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin. Echipa din Cetatea Marii Uniri, două victorii Student Sport Alba Iulia are un start lansat în Liga 3 de fotbal feminin, echipa din Cetatea Marii Uniri având maximum de puncte după primele două etape. Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, la Cupa […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii: Cine sunt laureații celui mai longeviv concurs de profil din Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 10 ore

în

23 septembrie 2025

De

Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii Cupa Florea Grup la tenis de câmp a avut loc în perioada 19 – 21 septembrie 2025. A fost cea de a XI-a ediție a celui mai longeviv concurs de tenis de câmp din județul Alba. Câștigătorii celor 4 categorii de concurs au […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea...
Actualitateacum 4 ore

Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă: „Accept pușcăria pentru neamul meu”

Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă: „Accept pușcăria pentru neamul meu” Parchetul General a solicitat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Tarifele practicate de RER Vest din Oradea, operatorul gropii de gunoi de la Galda de Jos, vor fi din nou majorate

Tarifele practicate de RER Vest la groapa de gunoi de la Galda de Jos vor fi din nou majorate Pe...
Ştirea zileiacum 7 ore

FOTO, VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii

ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii Un accident...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările

Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea...
Curier Județeanacum 3 ore

Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Alba

Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Se fac noi...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 9 ore

Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei

Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Politică Administrațieacum o zi

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos

23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea