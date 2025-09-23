FOTO: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2) | Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!

CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2), în Liga 3. Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!

Poli Timișoara a rupt blestemul deplasărilor în Alba și a învins CSU Alba Iulia, scor 4-0 (2-0), în etapa a cincea din Liga 3. CSU Alba Iulia a suferit cel mai drastic insucces în ediția curentă, o corecție dură.

Gazdele sunt la a treia înfrângere consecutivă, iar elevii lui Dan Alexa câștiga prima dată în acest sezon pe terenuri străine. Tânăra formație „alb-albastră” a fost copleșită de miză, neavând replică în fața unui adversar superior. Aproximativ 70 de fani „viola”, sprijiniți și de „Alba vișinie”, au poposit pe „Pielarul” în speranța că favoriții vor sparge gheața în Alba.

În minutul 13, penalty obținut de R. Benzar în duel cu Milchiș, lovitură de pedeapsă transformată de D. Popa (fotbalistul originar din Aiud), albaiulienii susținând că balonul depășise linia de margine. R. Benzar (33) a majorat avantajul cu un șut sub bară din lovitură liberă, fostul internațional român punându-și amprenta pe derularea ostilităților. Aiudeanul D. Popa (53) a dus scorul la unul de neprezentare, cu un șut în vinclu, iar în prelungiri Toma a parafat rezultatul final (90+3)

În etapa viitoare, universitarii se deplasează la Ghiroda și Giarmata Vii (vineri, 26 septembrie)

