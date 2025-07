FOTO: CSȘ Blaj, rezultate extraordinare la Sibiu Sands, volei pe plajă: Antonio Dancu și Tudor Iuga – câștigători, David Deneș și Sergiu Moldovan – locul 3 la Under 18

CSȘ Blaj, rezultate extraordinare la Sibiu Sands, volei pe plajă: Antonio Dancu și Tudor Iuga – câștigători, David Deneș și Sergiu Moldovan – locul 3 la Under 18

Rezultate extraordinare reușite de reprezentanții CSȘ Blaj la competiția de volei pe plajă Sibiu Sands 2025, disputată în centrul orașului Sibiu, în Piața Mică.

Astfel, la categoria Under 18, două perechi din „Mica Romă” au reușit să urce pe podium, strălucind la ediția din acest an. Echipa formată din Antonio Dancu și Tudor Iuga (foto, stânga), recent clasată pe locul 4 la Balcaniada Under 18 de volei pe plajă, la București, la prima participare internațională, a câștigat locul întâi, după un parcurs impecabil și confruntări spectaculoase împotriva unor oponenți dificili. De asemenea, colegii lor de club David Deneș și Sergiu Moldovan (ACS Total Sport Alba Iulia, foto dreapta) au completat succesul clubului blăjean, terminând pe treapta a treia a podiumului și adjudecându-și medaliile de bronz, în urma unor confruntări echilibrate și intense.

În această vară tinerii voleibaliști de la Clubul Sportiv Școlar Blaj vor mai participa la competiții similare de volei pe plajă, la Oradea, București, Timișoara, Albac sau 2 Mai.

„Rezultatele confirmă progresul acestor sportivi, ne bucură enorm și ne dau încredere pentru competițiile viitoare. Felicitări băieți, ați fost la înălțime!”, a transmis antrenoarea Silvia Marcu (CSȘ Blaj).

În privința antrenorilor, îi mai nominalizăm pe Dan Moldovan și Carmen Borșai (ACS Total Sport Alba Iulia).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI