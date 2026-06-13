Curier Județean

VIDEO | Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Au furat un transformator de curent. Cum au acționat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Au furat un transformator de curent. Cum au acționat 

Doi bărbați din Alba Iulia au fost reținuți după ce au furat un transformator de curent de pe proprietatea unui bărbat din localitatea Henig.

Conform IPJ Alba, la data de 12 iunie 2026, polițiștii Postului de Poliție Berghin au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 30 și 32 de ani din municipiului Alba Iulia, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. 

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că în noaptea de 20/21 mai 2026, cei doi bărbați, în timp ce se deplasau cu o autoutilitară, pe raza localității Henig, județul Alba, ar fi sustras un transformator de curent, care se afla pe proprietatea unui bărbat din localitate și aparținea acestuia.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Scenariu de film la Teiuș: O tânără a fost luată cu forța din locuința unui cunoscut de fostul partener. Tânărul a fost REȚINUT

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

13 iunie 2026

De

Scenariu de film la Teiuș: O tânără a fost luată cu forța din locuința unui cunoscut de fostul partener. Tânărul a fost REȚINUT Un tânăr de 25 de ani din Teiuș a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce ar fi luat fără acord fosta sa iubită, o tânără de 18 ani din comuna […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Doi tineri din Alba Iulia, REȚINUȚI după ce ar fi pătruns în locuința unei minore din Berghin și ar fi agresat-o

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

13 iunie 2026

De

Doi tineri din Alba Iulia, REȚINUȚI după ce ar fi pătruns în locuința unei minore din Berghin și ar fi agresat-o Doi tineri, de 18 și 16 ani, din Alba Iulia, au fost reținuți pentru 24 de re după ce ar fi pătruns, fără drept, în interiorul locuinței unei tinere de 15 ani, din comuna […]

Citește mai mult

Curier Județean

13-14 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

13 iunie 2026

De

13-14 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 13-14 iunie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]

Citește mai mult