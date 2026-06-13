VIDEO | Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Au furat un transformator de curent. Cum au acționat

Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Au furat un transformator de curent. Cum au acționat

Doi bărbați din Alba Iulia au fost reținuți după ce au furat un transformator de curent de pe proprietatea unui bărbat din localitatea Henig.

Conform IPJ Alba, la data de 12 iunie 2026, polițiștii Postului de Poliție Berghin au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 30 și 32 de ani din municipiului Alba Iulia, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că în noaptea de 20/21 mai 2026, cei doi bărbați, în timp ce se deplasau cu o autoutilitară, pe raza localității Henig, județul Alba, ar fi sustras un transformator de curent, care se afla pe proprietatea unui bărbat din localitate și aparținea acestuia.

Cercetările sunt continuate.

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