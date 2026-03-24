FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat la egalitate, 0-0, partida din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii feminine la fotbal.

Meciul s-a disputat în după amiaza zilei de duminică, 22 martie 2026.

Atletic Olimpia Gherla și CSM Unirea Alba Iulia au oferit un meci tensionat, dar fără goluri, în care ocaziile au fost destul de rare.

Cea mai mare șansă a venit pentru Alba Iulia prin Lidia Suveț, dar intervenția sigură a Dianei Tóth a menținut tabela intactă.

Remiza păstrează CSM Unirea Alba Iulia pe locul 2, la doar 3 puncte de lider, în timp ce Gherla caută prima victorie din acest play-out, a notat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean (cpt.) – Elena Ruvila, Noemi Vincze, Claudia Bistrian, Alejandra Sánchez – Melinda Nagy, Andreea Laiu, Florentina Ancăș – Idelys Vázquez, Denisa Băcanu, Bianca Banciu (Sibișean, Cârjan, Toma, Stan, Șuveț, Coceanovschi). Antrenor: Marcel Rusu.

În runda următoare CSM Unirea Alba Iulia va juca pe teren propriu cu Gloria Bistrița, duminică, 29 martie 2026, de la ora 15.00, la Baza Sportivă Micești.

foto: Atletic Olimpia Gherla

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, lider autoritar în Liga de Fete la polo: Victorii pe linie pentru campioane

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 martie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, lider autoritar în Liga de Fete la polo: Victorii pe linie pentru campioane CSM Unirea Alba Iulia este lider autoritar în Liga de Fete la polo feminin. Campioana en-titre a României a impresionat prin constanță și eficiență. Cele 12 victorii din 12 meciuri arată o echipă completă, atât ofensiv, cât și […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Locul 1 la dublu pentru Anisia Lazăr și Chrissa Moldovan, la Cupa Hoia 2026, de la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

24 martie 2026

De

Locul 1 la dublu pentru Anisia Lazăr și Chrissa Moldovan, la Cupa Hoia 2026, de la Cluj-Napoca Anisia Lazăr (CSM Deva) și Chrissa Moldovan (Tenis Club Sun Alba Iulia) au obținut locul 1 în proba de dublu la Cupa Hoia – Trofeul Sport Play System, de la Cluj-Napoca, după un parcurs foarte bun, cu multă […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), la „Serbia Epic” 2026, un șir de 4 curse consecutive MTB, cu sportivi din peste 20 de țări

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

24 martie 2026

De

Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), la „Serbia Epic” 2026, un șir de 4 curse consecutive MTB, cu sportivi din peste 20 de țări Sportiva CSM Unirea Alba Iulia, Miruna Măda, a participat, în perioada 19–22 martie 2026, la competițiile din cadrul Serbia Epic, unde s-a alăturat lotului național și a luat startul în patru […]

Citește mai mult