FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină

CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat la egalitate, 0-0, partida din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii feminine la fotbal.

Meciul s-a disputat în după amiaza zilei de duminică, 22 martie 2026.

Atletic Olimpia Gherla și CSM Unirea Alba Iulia au oferit un meci tensionat, dar fără goluri, în care ocaziile au fost destul de rare.

Cea mai mare șansă a venit pentru Alba Iulia prin Lidia Suveț, dar intervenția sigură a Dianei Tóth a menținut tabela intactă.

Remiza păstrează CSM Unirea Alba Iulia pe locul 2, la doar 3 puncte de lider, în timp ce Gherla caută prima victorie din acest play-out, a notat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean (cpt.) – Elena Ruvila, Noemi Vincze, Claudia Bistrian, Alejandra Sánchez – Melinda Nagy, Andreea Laiu, Florentina Ancăș – Idelys Vázquez, Denisa Băcanu, Bianca Banciu (Sibișean, Cârjan, Toma, Stan, Șuveț, Coceanovschi). Antrenor: Marcel Rusu.

În runda următoare CSM Unirea Alba Iulia va juca pe teren propriu cu Gloria Bistrița, duminică, 29 martie 2026, de la ora 15.00, la Baza Sportivă Micești.

foto: Atletic Olimpia Gherla

