FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – lider invincibil la junioare, pe podium la senioare în competițiile de rugby feminin în 7
CSM Unirea Alba Iulia – lider invincibil la junioare, pe podium la senioare, în competițiile naționale de rugby feminin în 7
CSM Unirea Alba Iulia continuă parcursul de apreciat la Campionatul Național de rugby în 7, clasându-se pe prima poziție la junioare și pe locul al treilea la senioare.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, la rugby în 7 feminin, locul 3 la senioare, prima poziție la junioare
Două weekenduri consecutive s-a jucat rugby feminin, după pauza competițională, mai întâi la Cluj-Napoca și recent, la Pașcani, unde a fost prevăzută etapa a șasea a competițiilor cu „balonul oval”. Etapa a șasea a fost adjudecată de Politehnica Iași (senioare) și CSM Unirea Alba Iulia (junioare), combatante care domină competiția la categoriile respective de vârstă. Sâmbătă, 4 octombrie, la București, pe Parcul Copilului, este prevăzută etapa a patra (restantă).
La senioare, gruparea din Cetatea Marii Uniri a înregistrat două victorii (la zero), o remiză (cu ocupanta locului secund, păstrându-se ecartul față de Agronomia) și un eșec (cu Politehnica Iași care are maximum de puncte și va câștiga un nou titlu de campioană). La junioare, CSM Unirea Alba Iulia a învins în toate cele 3 dispute, fără a primi vreun punct!
Rezultate, senioare: CSM Unirea Alba Iulia – CSU Știinta 29-0, CSU Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 0-31, CSM Unirea Alba Iulia – Poli Iași 0-47, CS Agronomia – CSM Unirea Alba Iulia 5-5; clasament etapă: 1. Politehnica Iași 12p, 2. Agronomia 8p (76-31), 3. 3. CSM Unirea Alba Iulia 8p (65-52), 4. CSU Știinta 6p, 5. CSU Cluj 4p; Clasament general: 1. Poli Iași 57p, 2. Agronomia 43p, 3. CSM Unirea Alba Iulia 37p, 4. CSU Știința 25p, 5. CSU Cluj 15p;
*junioare, sferturi, CSM Unirea Alba Iulia – RC Arieșul 5-0; semifinale CSM Unirea Alba Iulia – RC Cristian 40-0, partida locurilor 1-2, CSM Unirea Alba Iulia – CS Poli Iași 41-0; clasament etapă: 1. CSM Unirea Alba Iulia 14p, 2. Poli Iași 12p, 3. U-Leii Câmpia Turzii 10p, 4. RC Cristian 8p, 5. CSȘ-Fortius Bârlad 6p, 6. CS Agronomia 4p, 7. CSM Pașcani – două p; clasament general: 1.CSM Unirea Alba Iulia 70p, 2. U-Leii Câmpia Turzii 56p, 3. Poli Iași 54p, 4. RC Cristian 36p, 5. CSȘ-Fortius Bârlad-32p, 6. CS Agronomia 22p, 7.CSM Pașcani 9p, 8. RC Arieșul 5p (H.D.M.)
