CSM Unirea Alba Iulia, a treia victorie la rând la fotbal feminin, în SuperLiga! Goluri marcate de straniere în succesul net cu Vasas Femina

CSM Unirea Alba Iulia, a treia victorie la rând la fotbal feminin, în SuperLiga! Goluri marcate de straniere în succesul net cu Vasas Femina, scor 4-0

CSM Unirea Alba Iulia a repurtat a treia victorie consecutivă în play-out-ul SuperLigii feminin, 4-0 (3-0), la Micești cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

Toate golurile grupării din Cetatea Marii Uniri au fost realizate de straniere, Alejandra Sánchez, Idelys Vázquez – dublă și Elina Coceanovschi a punctat pentru 4-0, închizând tabela și păstrând astfel toate cele 3 puncte acasă.

Au evoluat: Sara Câmpean/ cpt. – Elena Ruvila,  Idelys Vázquez, Alejandra Sánchez, Noemi Vincze ,Andreea Laiu, Florentina Ancăș, Elina Coceanovschi, Denisa Băcanu, Claudia Bistrian, Bianca Banciu; rezerve Simișean, Cârjan, Nagy, Toma, Șuveț

În 2026, sub comanda lui Marcel Rusu, CSM Unirea Alba Iulia are maximum de puncte, clasându-se pe locul secund, cu 20 de puncte (golaveraj 8-1), la unul în spatele Gloriei Bistrița.

Duminică, 22 martie, este deplasare la Atletic Olimpia Gherla, iar miercuri, 25 martie, la ora 16.00, meci în grupele Cupei României, cu Petrolul Ploiești, la Micești.

FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii!

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii! Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia a obținut rezultate excelente la Buzou Open 2026, o competiție care a adunat 435 de sportivi de la 27 cluburi din țară și străinătate.

25 de cluburi din Alba, în procesul de clasificare a centrului de copii și juniori | Condiții obligatorii pentru a participa în SuperLiga Alba

25 de cluburi din Alba, în procesul de clasificare a centrului de copii și juniori | Condiții obligatorii pentru a participa în SuperLiga Alba, termen de depunere a documentele 23 martie 25 de cluburi din Alba au depus cereri de clasificare a centrului de copii și juniori, acestea având termen până în 23 martie să […]

Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsol

Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsolul Seriei 7 din Liga 3 Penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a eșalonului terț propune, pe lângă marele meci Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, dispute complicate și […]

