CSM Unirea Alba Iulia, a treia victorie la rând la fotbal feminin, în SuperLiga! Goluri marcate de straniere în succesul net cu Vasas Femina, scor 4-0

CSM Unirea Alba Iulia a repurtat a treia victorie consecutivă în play-out-ul SuperLigii feminin, 4-0 (3-0), la Micești cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

Toate golurile grupării din Cetatea Marii Uniri au fost realizate de straniere, Alejandra Sánchez, Idelys Vázquez – dublă și Elina Coceanovschi a punctat pentru 4-0, închizând tabela și păstrând astfel toate cele 3 puncte acasă.

Au evoluat: Sara Câmpean/ cpt. – Elena Ruvila, Idelys Vázquez, Alejandra Sánchez, Noemi Vincze ,Andreea Laiu, Florentina Ancăș, Elina Coceanovschi, Denisa Băcanu, Claudia Bistrian, Bianca Banciu; rezerve Simișean, Cârjan, Nagy, Toma, Șuveț

În 2026, sub comanda lui Marcel Rusu, CSM Unirea Alba Iulia are maximum de puncte, clasându-se pe locul secund, cu 20 de puncte (golaveraj 8-1), la unul în spatele Gloriei Bistrița.

Duminică, 22 martie, este deplasare la Atletic Olimpia Gherla, iar miercuri, 25 martie, la ora 16.00, meci în grupele Cupei României, cu Petrolul Ploiești, la Micești.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI