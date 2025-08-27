Rămâi conectat

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1, la pauză, în play-off-ul Cupei României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 minute

în

De

Pe „Cetate”, în play-off-ul Cupei României, divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a jucat cu FC Botoșani

CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit formația de pe prima scenă, favorita jocului

Citește și: FOTO | Farul Constanța – CSM Unirea Alba Iulia 3-0 (1-0), în sferturile de finală ale Cupei României! „Alb-negrii”, evoluție aplaudată în ciuda scorului

În jur de 4500 de spectatori prezenți la stadion, prima ocazie aparținându-i lui Blănaru (8). Un meci de tatonare, în care uniriștii sunt mai periculoși, Gavrilă (28) – șut prins de Kukic, Golda (30) – șut peste

Bodișteanu (38) a marcat, după ce l-a driblat pe Balaur și a șutat la colțul lung, la prima acțiune notabilă a vizitatorilor (primul șut pe poartă al vizitatorilor)

Înaintea partidei, Alexandru Preda, un suporter albaiulian, cu dizabilități, a primit un emoționant cadul de la antrenorul Alexandru Pelici și managerul Bogdan Petric: un tricou personalizat și un abonament!

Arbitri D. Buzărnescu (Craiova), N. Marin (Suseni), I. Humița (Armeniș), rezervă M. Bădoiu (Craiova); observatori Teodora Albon (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)

Foto: Lucian DANCIU

 

 

 

