FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1, la pauză, în play-off-ul Cupei României

Pe „Cetate”, în play-off-ul Cupei României, divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a jucat cu FC Botoșani

CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit formația de pe prima scenă, favorita jocului

În jur de 4500 de spectatori prezenți la stadion, prima ocazie aparținându-i lui Blănaru (8). Un meci de tatonare, în care uniriștii sunt mai periculoși, Gavrilă (28) – șut prins de Kukic, Golda (30) – șut peste

Bodișteanu (38) a marcat, după ce l-a driblat pe Balaur și a șutat la colțul lung, la prima acțiune notabilă a vizitatorilor (primul șut pe poartă al vizitatorilor)

Înaintea partidei, Alexandru Preda, un suporter albaiulian, cu dizabilități, a primit un emoționant cadul de la antrenorul Alexandru Pelici și managerul Bogdan Petric: un tricou personalizat și un abonament!

Arbitri D. Buzărnescu (Craiova), N. Marin (Suseni), I. Humița (Armeniș), rezervă M. Bădoiu (Craiova); observatori Teodora Albon (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI