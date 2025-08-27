FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1, la pauză, în play-off-ul Cupei României
Pe „Cetate”, în play-off-ul Cupei României, divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a jucat cu FC Botoșani
CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit formația de pe prima scenă, favorita jocului
Citește și: FOTO | Farul Constanța – CSM Unirea Alba Iulia 3-0 (1-0), în sferturile de finală ale Cupei României! „Alb-negrii”, evoluție aplaudată în ciuda scorului
În jur de 4500 de spectatori prezenți la stadion, prima ocazie aparținându-i lui Blănaru (8). Un meci de tatonare, în care uniriștii sunt mai periculoși, Gavrilă (28) – șut prins de Kukic, Golda (30) – șut peste
Bodișteanu (38) a marcat, după ce l-a driblat pe Balaur și a șutat la colțul lung, la prima acțiune notabilă a vizitatorilor (primul șut pe poartă al vizitatorilor)
Înaintea partidei, Alexandru Preda, un suporter albaiulian, cu dizabilități, a primit un emoționant cadul de la antrenorul Alexandru Pelici și managerul Bogdan Petric: un tricou personalizat și un abonament!
Arbitri D. Buzărnescu (Craiova), N. Marin (Suseni), I. Humița (Armeniș), rezervă M. Bădoiu (Craiova); observatori Teodora Albon (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Astăzi, pe „Cetate”, CSM Unirea – FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României | Vezi echipele de start
Astăzi, 27 august, pe „Cetate”, de la ora 17.30, se dispută partida dintre divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și FC Botoșani, contând pentru play-off-ul Cupei României O confruntare în premieră între cele două combatante, miza fiind calificarea în grupele competiției „KO”. Prim divizionara pregătită de Leo Grozavu mizează pe o formulă alcătuită din jucători […]
FOTO | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret din Costa Rica
Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret Alexandra Cazacu. sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret din Costa Rica. Citește și: Salbă de medalii și rezultate excepționale pentru CS Unirea Alba Iulia […]
LPS Alba Iulia, locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3
LPS Alba Iulia a terminat pe locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3, la categoria Under 15 Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3 Under 15, turneul final disputându-se la București, la mai multe categorii de vârstă, de la Under 13 la Under […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților și pensionare la 65 de ani din 2040, după protestele din justiție
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților...
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire. Cseke Attila: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să ceri autorizație pentru orice coteț”
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să...
Știrea Zilei
FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion
Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion...
FOTO | ,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”
,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește” Secția Română...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...