CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1 (0-1) în play-off-ul Cupei României. „Alb-negrii” au fost eliminați de prim-divizionara lui Grozavu

CSM Unirea Alba Iulia a fost eliminată în play-off-ul Cupei României, după eșecul de pe „Cetate”, 0-1 (0-1) cu FC Botoșani. „Alb-negrii” au părăsit competiția „KO”, asta după ce sezonul trecut au ajuns în sferturile de finală, dar cu siguranță meritau mai mult din acest duel cu prim-divizionara, după modul cum au decurs ostilitățile.

Albaiulienii meritau mai mult, având oportunități importante în fața unui adversar speculativ, care nu a impresionat cu nimic

O confruntare echilibrată tranșată de execuția lui Bodișteanu (38, la primul șut pe poartă a formației de pe prima scenă), elevii lui Grozavu având emoții în actul secund. În fața a aproximativ 4500 de spectatori, divizionara terță a dat o bună replică prim-divizionarei care a mizat pe o distribuție alcătuită cu preponderență din rezerve, „alb-negrii” având mai multe oportunități. Chiar în prelungiri (90+4), șutul lui Fetița din careu a fost deviat în corner.

În jur de 4500 de spectatori prezenți la stadion, prima ocazie aparținându-i lui Blănaru (8). Un meci de tatonare, în care uniriștii sunt mai periculoși, Gavrilă (28) – șut prins de Kukic, Golda (30) – șut peste

Bodișteanu (38) a marcat, după ce l-a driblat lejer pe Balaur și a șutat la colțul lung, la prima acțiune notabilă a vizitatorilor.

Abia intrat în teren, Banyoi (50) a șutat în blocaj. Golda (55) a ratat o preluare într-o poziție excelentă. Kukic (69) a boxat excelent la reluarea cu capul Fetița, din fața lui Balaur. Gavrilă (86) – șut de la 18 metri, prins de portar. Banyoi (90+2) a șutat modest din careu.

Înaintea partidei, Alexandru Preda, un suporter albaiulian, cu dizabilități, a primit un emoționant cadul de la antrenorul Alexandru Pelici și managerul Bogdan Petric: un tricou personalizat și un abonament! Același lucru s-a petrecut la pauză și cu Darius Bogdan, și acesta primind cadouri de la oficialii albaiulieni,

Arbitri D. Buzărnescu (Craiova), N. Marin (Suseni), I. Humița (Armeniș), rezervă M. Bădoiu (Craiova); observatori Teodora Albon (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI