FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia 3-0 (2-0), în derby „de Alba” | Liderul, a noua victorie consecutivă, înaintea marelui meci cu Poli Timișoara

CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia 3-0 (2-0), în derby „de Alba” | Liderul a realizat a noua victorie consecutivă, înaintea marelui meci cu Poli Timișoara

CSM Unirea Alba Iulia a învins lejer CSU Alba Iulia, scor 3-0 (2-0), pe „Cetate”, în ultimul derby „de Alba” al sezonului regular din Seria 7 a Ligii 3

Liderul CSM Unirea Alba Iulia a învins fără emoții CS Universitar Alba Iulia, scor 3-0 (2-0), în derby „de Alba”, ultimul din sezonul regular al eșalonului terț. O întâlnire cu un favorit indubitabil, o repetiție a „alb-negrilor” înaintea marelui duel cu Poli Timișoara. Formația condusă de Dragoș Militaru a repurtat a noua victorie consecutivă (s-a impus în toate meciurile din retur), stabilind un nou record din istoria recentă a clubului din Cetatea Marii Uniri. Sub comanda principalului unirist, albaiulienii nu au primit gol în primăvară, în 270 de minute, distanțându-se la 4 puncte de „violeți”.

Scorul s-a deschis rapid, la gafa lui Pauletti (7), care a scăpat în plasă șutul lui Szijj, de la distanță. Ulterior, căpitanul studenților s-a revanșat și a avut câteva bune intervenții, dar scorul a fost majorat de Vomir (35, șut din interiorul careului). În rezumat, o repriză dominată categoric de amfitrioni, studenții nereușind să șuteze pe spațiul porții. Mihaiu (61), a dus scorul la proporții de neprezentare, cu prima sa reușită în „alb-negru” (a mai lovit transversala, 67).

Cu Banyoi, la primele minute din 2026, în premieră titular, și iarăși fără fostul căpitan Balaur în lot, „alb-negrii” au aliniat o formulă apropiată de cea obișnuită în mandatul lui Militaru, spre deosebire de Poli, care a mizat pe multe rezerve la Pâncota.

Arbitri Radu Scrob (Alba Iulia), Răzvan Voicu (Cugir), Nectarie Leahu (Ocna Mureș); rezervă Lorand Șipoș (Ocna Mureș) Observatori Căt. Botaș (Timișoara), L. Medeșan (Țaga)

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI