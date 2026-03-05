Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă candidatură pentru Comitetul Executiv al FRF ca reprezentat al Ligii 3!

Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă candidatură pentru Comitetul Executiv al FRF, ca reprezentant al Ligii 3! Alegerile din 18 martie, o formalitate pentru oficialul din eșalonul terț

Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal al CSM Unirea Alba Iulia, și-a depus o nouă candidatură pentru Comitetul Executiv al FFF, la alegerile de miercuri, 18 martie, ca reprezentant al Ligii 3.

Mihai Valentin Dăscălescu (49 de ani), oficialul formației din Cetatea Marii Uniri, a acces la vârful fotbalului românesc în 2017, având la activ, în această postură două mandate și unul incomplet (2017-2018). Face parte din conducerea Unirii Alba Iulia de 15 ani, mai precis din noiembrie 2011, fiind alături de gruparea „alb-negrilor” în această perioadă cu multe convulsii și probleme de natură financiară, în perioade în care echipa a activat în 4 eșaloane competiționale, Liga 2, Liga 5, Liga 4 sau Liga 3!

Candidatura lui Dăscălescu pentru al treilea mandat plin în Comitetul Executiv al FRF reprezintă o formalitate, în condițiile în care nu există concurență (două locuri, două persoane, Dăscălescu și Florea Spînu, Minerul Lupeni).

Miercuri, 18 martie, la Casa Fotbalului, la Adunarea Generală a FRF vor fi organizate alegeri pentru președinția FRF și componența Comitetului Executiv al forului fotbalistic Alba va avea 8 reprezentanți, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj (Liga 3), AJF Alba, LPS Sebeș (juniori), Student Sport Alba Iulia (fotbal feminin) și, posibil, Hidro Mecanica Șugag (retrasă din eșalonul terț, dacă nu va fi dezafiliată între timp).

Lista publicată de FRF cu toți candidații la funcțiile de conducere ale Federației Române de Fotbal:

*președinte al FRF: Burleanu Răzvan (aprobat), Drăgan Ilie Ștefan (aprobat), Răducanu Sorin-Victor (respins);

*vicepreședinte al FRF, reprezentant al fotbalului amator: Goga Ioan Octavian (aprobat), Petrean Cristian (aprobat);

*reprezentant al cluburilor din Liga 1: Argăseală Valeriu (aprobat), Meszar Alexandru (aprobat), Nicolescu Andrei Cristian (aprobat),

*reprezentant al cluburilor din Liga 2: Bălănescu Bogdan (aprobat), Tănase Cristian (aprobat);

*reprezentant al cluburilor din Liga 3: Dăscălescu Valentin Mihai (aprobat), Spînu Florea (aprobat);

*reprezentant al cluburilor de fotbal feminine: Cioban Alexandru Alin (aprobat);

*reprezentant al cluburilor de fotbal în sală: Vornicu Dorin Petru Cristian (aprobat), Brașoveanu Auraș (aprobat);

*reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori: Cighir Cătălin Sebastian (aprobat), Drăgan Ilie Ștefan (aprobat).

