FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 4-0 (2-0), într-un meci amical | „Alb-negrii”, spectacol și victorie concludentă în ultima repetiție

CSM Unirea Alba Iulia a învins net CSC Ghiroda și Giarmata Vii scor 4-0 (2-0), într-un meci amical. „Alb-negrii”, spectacol și victorie concludentă în ultima repetiție

Duel interesant pe „Cetate” între formații din eșalonul terț, colege în Seria 7 în stagiunea viitoare, gruparea albaiuliană impunându-se categoric, scor 4-0 (2-0)

O victorie concludentă a uniriștilor în ultimul test al verii (amicalul de sâmbătă cu Metalurgistul Cugir a fost anulat). Gruparea albaiuliană a etalat o prestație excelentă în repetiția dinaintea confruntării cu FC Botoșani, din play-off-ul Cupei României, marcând în 4 rânduri, după faze spectaculoase.

Au punctat Blănaru (40, cu capul la centrarea lui Szijj), Golda (45, șut din careu după o acțiune cursivă), Ardei (62, la centrarea lui Pîntea de pe stânga) și A. Pop (90, după ce a driblat mai mulți adversari, la un contraatac).

CSM Unirea: Roman – Balaur, Vomir, Giosu – Szijj, Lambru, Ardeiu, Tănase, Banu – Golda, Blănaru; au mai intrat, în ordine, Pîntea, Ardei, Gavrilă, Ondreykovicz, Giurgiu, Fetița, Banyoi, Jorza, A. Pop, Glonț, Ștefan (nu au jucat Herlea, Butnariu, R. Stanciu). Antrenor Alexandru Pelici.

Foto: Lucian DANCIU

