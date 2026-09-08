În fotbalul din Alba: 65 de transferuri la divizionarele terțe în „mercato”! Campioană, CSM Unirea Alba Iulia, cu 23 de achiziții, urmată de CIL Blaj – cu 18!
În fotbalul din Alba: 65 de transferuri la divizionarele terțe în „mercato”, pentru ediția 2026/2027! Campioană, CSM Unirea Alba Iulia, cu 23 de achiziții, urmată de CIL Blaj – cu 18!
În fotbalul din Alba: 65 de transferuri la divizionarele terțe în „mercato”! Campioană, CSM Unirea Alba Iulia, cu 23 de achiziții, urmată de CIL Blaj – cu 18, CSU Alba Iulia – 13 și Metalurgistul Cugir -11! Și sunt semne că CSM Unirea Alba Iulia nu e va opri aici…
Citește și: Video: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare!
7 septembrie 2026 a fost ultima zi a perioadei de transferuri în România, iar după această dată mai pot fi achiziționați doar jucători liberi de contract sau care au depus documentele aferente la comisiile abilitate FRF înainte de 7 septembrie.
Totalizând, cele 4 divizionare terțe din Alba, au îregistrat, până în acel moment 65, de fotbaliști noi, campioana fiind CSM Unirea – cu 23 de fotbaliști, mai bine de 30 la sută dintre transferurile din Alba.
Practic reprezentantele județului în Liga 3 au schimbat masiv în pauza competițională, lu loturi restructurate din temelii, majoritatea. Și, atunci, în acest context, e greu să mai vorbești de omogenitate și alte lucruri banale din fotbal…
În această statistică nu am inclus jucătorii care au părăsit formațiile din județ și nici pe Similie (ajuns la Metalurgistul Cugir, revenit la CSM Sebeș) sau P. Cristea (venit la CSU Alba Iulia, plecat la Nera Bogodinți), două cazuri mai aparte. De asemenea, nu am inclus în calcule jucătorii din loturile vechi, care au semnat prelungiri contractuale, sau tinerii veniți pentru echipele de juniori. Aceste înregimentări s-au făcut gratis neplătindu-se sume de transferuri. Sunt și cazuri care au schimbat tricoul unei conjudețene cu al alteia, exemple fiind Herlea, Butnariu, Balaur, R. Pîntea, Blănaru, Sebaș, Câșlariu, R. Stanciu, R. Popa, Gâțan etc
CSM Unirea Alba Iulia a adus 23 de jucători, o cifră aproape incredibilă, un lot întreg, dar atenție, jucătorii under sunt toți împrumutați și niciunul produs al centrului de copii și juniori!!! În casul „alb-negrilor” era mult mai facil să prezentăm cine a mai continuat…
Pe locul secund al topului județean se regăsește CIL Blaj, cu 18 transferuri, între care 3 nume provenite de la CSȘ Blaj. Echipa din „Mica Romă” s-a întărit serios și își pune apăsat candidatura la intrarea în play-off.
Metalurgistul Cugir a înregistrat 11 achiziții, cele mai puține, dintre conjudețene. CS Universitar Alba Iulia are 13 jucători nou-veniți (universitarii mizând al doilea sezon consecutiv pe tineri)., mulți împrumutați de la Sporting Cluj.
*Opt stranieri
La nivelul „stranierilor”, sunt legitimați 8 fotbaliști la echipele din Alba, cei mai mulți la CSM Unirea Alba Iulia – 5, iar câte unul la celelalte 3. Respectivii fotbaliști provin din Brazilia și Nigeria – câte doi, Iordania, Argentina, Maroc, Coasta de Fildeș.
*CSM Unirea Alba Iulia: Vaida („U” Cluj, împrumut), Tonini (Gloria Bistrița, liber), Prejmerean (CSM Slatina), Chindriș (Gloria Bistrița), Datcu (Sport Team București, împrumut), Chiorean (Gloria Bistrița), A. Dumitru (FC Botoșani), Misarăș (CSC Dumbrăvița), Anton (Ceahlăul Piatra Neamț), Cutean (FC Bihor, împrumut), Donca (Olimpia Satu Mare), R. Avram (Gloria Bistrița), Ondreykovicz (CFR Cluj, împrumut), Ayeni (Viitorul Cluj, împrumut), Salka (UTA Arad), Bălan (Concordia Chiajna), Covaci (Gloria Bistrița, împrumut), Ghazoini (Olimpia Satu Mare), Niakate (SCM Zalău), Moga („U” Cluj), Silvășan (Corvinul Hunedoara, împrumut), Cordeiro (KS Besa, Albania), Fufezan (Viitorul Cluj).
*Metalurgistul Cugir: Sebaș (CSU Alba Iulia), Cocan (ACS Mediaș), Todoran (Olimpia Satu Mare), B. Avram („U” Cluj), Butnariu (CSM Unirea Alba Iulia, împrumut), Balaur (CSM Unirea Alba Iulia), Herlea (CSM Unirea Alba Iulia), S.Itu (revenit Politehnica Timișoara), Igwe (CS Gheorgheni), Bugnariu (LPS Sebeș), Bumb („U” Cluj)
*CIL Blaj: Blănaru (CSM Unirea Alba Iulia), R. Pîntea (CSM Unirea Alba Iulia), Nistor (Sporting Cluj, împrumut), Gâțan (Viitorul Cluj, împrumut), Checicheș (din Italia), Băican (Minaur Baia Mare), Fleșer (Sporting Cluj, împrumut), S. Bran („U” Cluj), Al. Crivac (FC Star Sport Argeș), C. Pîntea (Ceahlăul Piatra Neamț), Cîșlariu-Câmpean (CSM Unirea Alba Iulia), Vereșmortean (CS Zlatna), Al. Radu (CFR Cluj, împrumut), Y, Beza (CSC Șelimbăr, împrumut), Gallini (revenit din Argentina), Roșca (CȘȘ Blaj), Ciumaș-Aron (CSȘ Blaj), Micu-Cristea (CSȘ Blaj, împrumut).
*CS Universitar Alba Iulia: B. Pop (Sporting Cluj, împrumut), Vancea (Sporting Cluj, împrumut), Lingurar (Unirea DMO), P. Cociș (Sporting Cluj, împrumut), Matiș (Unirea Tășnad), R. Popa (CIL Blaj), Gabor (Sporting Cluj, împrumut), Lupșa (Sănătatea Cluj), Gheoghiu (Viitorul Cluj, împrumut), R, Stanciu (CSM Unirea Alba Iulia, împrumut), Vlaicu (CFR Cluj), Dobrin (CSM Sighet), Trișcă-Sălăgean (Poli Timișoara Under 19).
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