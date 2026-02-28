FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 3-0 (1-0), derby „de Alba” pe „Cetate” | Dragoș Militaru, debut cu dreptul pe banca liderului
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 3-0 (1-0), derby „de Alba” pe „Cetate” | Dragoș Militaru, debut cu dreptul pe banca liderului Seriei 7
În derby „de Alba”, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din eșalonul terț, a învins pe CIL Blaj, scor 3-0 (1-0), un debut cu dreptul pentru antrenorul Dragoș Militaru, la primul meci al anului 2026, goluri marcate de Giurgiu, Fetița și Golda, ultimii doi din postura de rezerve.
Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia
Calificați matematic în play-off înaintea jocului, „alb-negrii” au început tare confruntarea, marcând prin căpitanul Al. Giurgiu (4, șut în diagonală la combinația cu Mihaiu). Un joc alert, în prima parte, cu o nouă de dominare a gazdelor, însă și Ntim l-a întins pe Ștefan (28, primul șut pe spațiul porții), iar Blănaru a trimis un lob în bară (43). La reluare, în tribune s-au strâns aproximativ 700 de spectatori, o nouă ocazie fiind irosită de Miclăuș (62). Jocul a scăzut în intensitate, devenind plictisitor, cu puține oportunități, echipa din „Mica Romă” (periculoasă la acțiunea lui Taifas, 79) pierzând al patrulea joc la rând contra Unirii, fără a înscrie.
Fetița (86) și Golda (90), din postura de rezerve, au stabilit rezultatul final, o victorie clară a gazdelor.
Interesant este amănuntul că Balaur, fostul căpitan al Unirii în mandatul lui Pelici, nu a prins lotul în această confruntare al cărei rezultat nu avea prea mare importanță. Este al șaptelea meci la rând adjudecat de CSM Unirea Alba Iulia care se menține pe prima poziție, la două lungimi de contracandidata Poli Timișoara.
Arbitri D. Iviniș (Zlatna), E. Toca (Sibiu), N. Leahu (Ocna Mureș); rezervă R. Scrob (Alba Iulia) Observatori C. Danșa (Mare), C. Orbonaș (Ilia)
Foto: Lucian DANCIU
