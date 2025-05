FOTO: CSM Unirea Alba Iulia eliminată dramatic, la penalty-uri, din barajul pentru Liga 2, de SCM Rm. Vâlcea! Ce dezamăgire…

CSM Unirea Alba Iulia eliminată dramatic, la penalty-uri, din barajul pentru Liga 2, de SCM Rm. Vâlcea! Ce dezamăgire…

CSM Unirea Alba Iulia ratează calificarea în barajul final de promovare în Liga 2, la loviturile de departajare! Dezamăgire imensă în Cetatea Marii Uniri.

„Felicitări Vâlcea și mult succes mai departe, vom vedea ce va fi mai departe, Nu știu să vă spun dacă e meritat, sau nemeritat, dar dacă se termină așa înseamnă că așa a fost scrisă fila asta. A fost un an și jumătate bun în care am crescut. Azi am prestat un joc foarte bun, meritam să înscriem măcar o dată, dar fotbalul se joacă pe goluri, dacă nu marchezi nu ai cum să ai rezultate. Azi n-am înscris, cred că în rest la toate capitolele am fost superiori”, a spus Alexandru Pelici, care a pierdut primul baraj din carieră, după cele două fericite, de promovare în Liga 1, în fața fostului său colaborator Eugen Beza



La loteria penalty-urilor, vâlcenii au transformat toate execuțiile, prin Rusu, Zaharia, Neagu și Belu Iordache, in vreme ce portarul Gherguș a fost eroul Vâlcei, parând șuturile lui Voinea (autorul golului din manșa tur, a doua execuței) și Pîntea (a patra execuție), pentru albaiulieni marcând Fetița și Giurgiu

Deziluzie în Zăvoi pentru „alb-negri”, care au jucat 120 de minute și au ratat din punctul cu var un întreg sezon!

SCM Rm. Vâlcea va juca barajul cu Gloria Bistrița, în 31 mai și 4 iunie

*1-0, MIN. 2: după un corner, VIDRĂSAN deviază balonul în propria poartă, la o reluare a lui S. Ivan

Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 (1-0), urmează două reprize de prelungiri! Unirea Alba Iulia a dominat și în retur, dar calificarea se va tranșa la penalty-uri.

Tănase (92) – șut peste, același jucător a trimis alături (95). Balaur (105), foarfecă peste. Și Rusu (106) vede galben pentru o simulare în careul advers. Șut Pîntea (107) a respins Gherguș în corner. În minutul 117, reluare Voinea, prinde portarul

În minutul 57, Indrei a tras periculos, în diagonală, puțin alături. Ocazii mari pentru Vâlcea de a majora avantajul, Dandea și S. Ivan (59), după o fază fixă! Golofca (60) a tras puțin peste. Indrei (75) – un nou șut periculos, în diagonală! Sălcianu a respins de pe lina porții la incursiunea lui Indrei (77). În minutul 83, uniriștii solicită penalty la un duel Indrei-Sălcianu, dar uniristul a fost avertizat pentru simulare!

La pauză, SCM Rm. Vâlcea conduce cu 1-0

Rezultatul din tur este anulat, totul pleacă de la zero

Start incendiar de meci, cu o tribună arhiplină la Rm. Vâlcea, în jur de 5000 de spectatori. Indrei (19) a șutat de la merginea careului, mingea a șters transversala, cea mai mare ocazie de egalare. Andreaș (26) – șut din careu prins de Gherguș. Portarul gazdelor a intervenit excelent la șutul lui Andreaș (28), uniriștii au început să domine! Gherguș (36) a reținut șutul lui Indrei la colțul scurt.

Alba Iulia încearcă, după 13 ani, să revină pe a doua scenă fotbalistică, dar are de trecut, în două săptămâni, două mari hopuri, dublele cu SCM Rm. Vâlcea și Gloria Bistrița-Năsăud, pretendentele la eșalonul secund.

*Pelici, 7 înlocuiri în primul unsprezece

Alexandru Pelici a modificat substanțial formula de start, fiind 7 înlocuiri între titulari: Bălgrădean, Ardei, Fl. Ilie, Călugăr, Vidrăsan, Indrei și Andreaș, ieșind din primul unsprezece Roman, V. Stanciu, Vomir, Giurgiu, Tănase, Pîntea și Golda. Se remarcă revenirea lui Călugăr, după examenele școlare.

Echipe de start

SCM Rm. Vâlcea: Gherguș – Pîrvulescu, Dandea/cpt., Sălcianu, Serafim, Zaharia, Ionescu, Brînzan, Ivan, Dodoi, B. Rusu; rezerve Butușină, Belu Iordache, Tancău, Saraolu, Ov. Popescu, Tudorescu, Pîrvu, Neagu, Iana. Entrenor Eugen Beza.

CSM Unirea: Bălgrădean – Ardei, Balaur/cpt., Fl. Ilie, Călugăr – Vidrăsan, Ardeiu – Indrei, Andreaș, Golofca – Blănaru; rezerve Roman, Voinea, Sebaș, Tănase, Giurgiu, Pînte

Arbitri H. Mladinovici (București), Ad. Popescu (Craiova), I. Bobe (București), rezervă S. Anton (București) Observatori M. Ciglenean (Cluj-Napoca), Al. Mușoiu (București)

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI