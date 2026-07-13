CSM Unirea Alba Iulia, o nouă noutate, portarul Raul Avram, al cincilea jucător venit de la Gloria Bistrița | 13 iulie, ziua reunirilor pentru Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CIL Blaj
CSM Unirea Alba Iulia, o nouă noutate, portarul Raul Avram, al cincilea jucător venit de la Gloria Bistrița | Luni, 13 iulie, ziua reunirilor pentru Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CIL Blaj
Astăzi, luni, 13 iulie, este ziua reunirilor pentru 3 dintre divizionarele terțe din Alba, Metalurgistul Cugir, CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj, așteptându-se noutăți la antrenamentele conjudețenelor.
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La gruparea albaiuliană aau fost anunțate două veniri mijlocașii Lingurar (20 de ani, Unirea DMO, retrogradată din Liga 3) și P. Cristea (2008, definitiv de la Daco-Getica, a fost împrumutat 6 luni). Echipa din „Mica Romă” a mai dat o nouă lovitură, pe lângă Blănaru înregimentând un alt echipier de la CSM Unirea Alba Iulia, pe jucătorul de bandă Pîntea (25 de ani).
CSM Unirea Alba Iulia, pretendenta la promovarea în Liga 2, începe în 14 iulie, de Ziua Franței, într-o nouă structură, cu impresarul Bogdan Apostu și antrenorul Cristian Pustai. „Alb-negrii” au un efectiv restructurat masiv, „supraviețuitorii’ numindu-se Indrei (sub contract), Giurgiu (a semnat o nouă înțelegere), Vomir (accidentat, i s-a propus un nou contract), Ondreykovicz (jucător under, i s-a prelungit împrumutul de la CFR Cluj), plus tinerii R. Stanciu, Jurj și Butnariu. Pe filiera Apostu se încearcă aducerea tânărului albaiulian Robert Baba (n. 2008, împrumut de la UTA Arad), fotbalistul fiind vizat și de Progresul Pecica. Un alt nume este Răzvan Cutean, tot albaiulian, portarul din 2008 aflat sub contract cu FC Bihor.
Vor fi multe nume noi și surprize la reunirea „alb-negrilor”, inclusiv stranieri.
Continuă aducerea masivă a jucătorilor la care a renunțat recent divizionara secundă Gloria Bistrița: Chindriș, brazilianul Tonini, nigerianul Ayeni, Chiorean, ultimul pe listă fiind portarul Raul Avram (33 de ani, 17 prezențe stagionale) – două promovări cu Petrolul Ploiești (în Liga 2 și Liga 1, ultima în 2022) și o alta cu Gloria Bistrița, în eșalonul secund. Au mai venit Donca (CSM Olimpia Satu Mare), Prejmerean (CSM Slatina), underii Datcu (Șoimii Gura Humorului, via Sport Team București) și Vaida („U” Cluj, împrumut) și mijlocașul de bandă Antonio Dumitru (21 ani, liber de contract, ultima dată la FC Botoșani, cu 12 partide în sezonul anterior).
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