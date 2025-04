FOTO: CSM Unirea Alba Iulia a părăsit cu fruntea sus sferturile Cupei României! Alexandru Pelici: „Împăcat și mulțumit pentru ce am realizat”

CSM Unirea Alba Iulia a părăsit cu fruntea sus sferturile Cupei României! Alexandru Pelici: „Împăcat și mulțumit pentru ce am realizat”

CSM Unirea Alba Iulia, prima echipă de eșalon terț care a pătruns în sferturile de finală ale Cupei României, în actualul format, a părăsit competiția după înfrângerea de la Ovidiu, 0-3 cu formația „Regelui” Gheorghe Hagi, dar „alb-negrii” merită toate aprecierile pentru prestația din acest joc înpotriva formație din eșalonul fruntaș.

CSM Unirea Alba Iulia și-a încheiat parcursul în această ediție a Cupei României, 2024-2025, cu o evoluție bună în meciul din sferturile de finală contra prim-divizionarei Farul Constanța, chiar dacă tabela de marcaj a arătat o diferență, 3-0, poate prea mare între cele două echipe, ținând de modul în care s-a desfășurat jocul.

Farul a deschis repede scorul și apoi a fost pusă în corzi de o echipă din Liga 3, pentru ca schimbările de jucători din partea secundă să rupă ritmul și să aducă două noi reușite în dreptul formației lui Gheorghe Hagi, în timp ce elevii lui Alexandru Pelici au continuat să irosească situațiile pe care și le-au creat.

Andrei Ciobanu (8′), Ionuț Larie (70′ – penalty) și Narek Grigoryan (88′) au înscris golurile Farului pentru o victorie cu 3-0 contra CSM Unirea Alba Iulia, un scor mincinos, așa cum a spus după meci chiar Larie, căpitanul ”marinarilor”.

Alexandru Pelici: ”Sunt împăcat, mulțumit pentru tot ceea ce am realizat în acest sezon în Cupa României”

Antrenorul echipei din Alba Iulia speră ca jucătorii săi să fi învățat din această experiență trăită în Cupa României și să fie mai încrezători în forțele lor, pentru a reuși să facă pasul într-un campionat superior, chiar cu Unirea, în această vară.

”E important ca băieții să rămână cu impresia a ceea ce au văzut astăzi aici. Au simțit puterea și valoarea jucătorilor de prima ligă. S-a văzut că acolo s-a făcut diferența, la calitatea jucătorilor de Liga 1. Diferența a fost că noi am ratat situațiile pe care le-am avut, și am avut destule, dar calitatea și maturitatea lor și-au spus cuvântul, faptul că joacă la un alt nivel.

Sunt împăcat, mulțumit pentru tot ceea ce am realizat în acest sezon în Cupa României și ne vedem în continuare de celălalt obiectiv. Îi felicit pe toți jucătorii, și pe cei de acasă, pentru ceea ce au făcut, pentru că și ei au contribuit ca să ajungem aici și contribuie zi de zi la ceea ce urmează pentru noi, și anume: lupta pentru promovarea în Liga 2. Sper ca jucătorii să rămână cu încrederea că pot, să-și dorească mai mult să ajungă la nivelul acesta, să iasă cât mai repede din anonimatul Ligii a 3-a și să facă pasul spre fotbalul mare, pentru că avem jucători care merită. Le trebuie puțin mai multă încredere și curaj în forțele lor, alături de jucătorii cu experiență care au venit și ne ajută zi de zi. Cred că putem să punem pe tarabă câțiva jucători interesanți și cred că în seara asta s-a văzut”, a mai vorbit Pelici la microfonul DigiSport.

După prima reușită a meciului de la Ovidiu, Tănase (16, 34), Indrei (21), Roșu (27), Golda (36) și Pîntea (40) au avut ocazii mai mari sau mai mici la poarta lui Ducan, însă n-au putut să-l învingă. A urmat golul lui Larie (70), după un penalty obținut de Doicaru în fața lui Vomir, apele s-au liniștit pentru ”rechini”, însă Unirea le-a mai învolburat puțin prin Golda (80) și Indrei (84). Până la ultimul fluier au sperat albaiulienii la cel puțin un gol de onoare, iar Andreaș (90+4) și Giurgiu (90+5) au irosit ultimele șanse importante, în timp ce Bălgrădean n-a avut ce face la șutul lui Grigoryan (88), dar l-a blocat în două rânduri pe Alibec (84 și 90).

”Cei care au intrat au făcut diferența, dacă ne gândim la acțiunile lui Băsceanu, Alibec, Ganea și Grigoryan. Sunt jucătorii care au participat la golurile din a doua repriză. Am avut șansa noastră, ne-am jucat-o decent. Am încercat să punem probleme atât cât am putut. Am avut șansele noastre, și la 0-0, și la 1-0, și la 2-0 puteam să revenim joc. Probabil că meritam măcar un gol, dar asta e. Felicitări Farului, felicitări domnului Hagi pentru tot ceea ce face, mult succes!”, a vorbit antrenorul Unirii, Alexandru Pelici, după joc.

CSM Unirea Alba Iulia și-a încheiat parcursul în Cupa României în sferturile de finală, oricum o performanță pentru ea. Echipa lui Pelici rămâne cu performanța calificării în sferturi, prima din Liga 3 cu această realizare de când competiția are actualul format.

CSM Unirea, în eșecul cu Farul: Bălgrădean – Ardei, Fl. Ilie, Vomir (cpt.), Giosu (Rz. Călugăr 39′) – Ardeiu (Vidrăsan 63′), I. Tănase (Al. Giurgiu 78′), Rz. Pîntea (Golofca 63′), Indrei – Andr. Roșu (Andreaș 78′) – Golda. Rezerve neutilizate: Dar. Roman – Seb. Ion, Sebaș, Vl. Stanciu.

