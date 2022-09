FOTO, CS Ocna Mureș – Viitorul Cluj 4-0 (2-0) | „Soda dragă”, victorie și spectacol!

Corvinul Hunedoara a trecut și de derby-ul de sub Drăgana, formația lui Florin Maxim având maximum de puncte după 3 runde în care nu a primit gol.

Metalurgistul Cugir a suferit prima înfrângere stagională, într-un meci în care amfitrionii au fost periculoși doar în actul secund, când au îndrăznit mai mult și au avut oportunități pentru a egala. Golul lui Marius Chindriș, experimentatul jucător venit de la Petrolul Ploiești, a semnat o victorie italiană pentru marea favorită la atacarea promovării, care însă nu a strălucit și a suferit la un moment dat. Nu s-au mai înregistrat înfrângerile grele din sezonul trecut, când a fost spectacol și întărsături de situații, dar pentru „roș-albaștrii” continuă coșmarul hunedorean, cu toate că gazdele meritau, după aspectul jocului, mai mult.

*0-1, MIN. 28: CHINDRIȘ, șut de la 18 metri, în dreapta lui Jisa, la un balon respins greșit de defensiva adversă, Vitinha nereușind să îndepărteze pericolul cu două intervenții.

„E obositor deja să tot pierdem împotriva Hunedoarei. Nu am avut nici noroc, iar după aspectul jocului meritam cel puțin un egal. Îmi felicit jucătorii, nu am ce să le reproșez. Am luat un gol ușor, întâmplător, iar noi am avut 3-4 acțiuni bune. De ziua mea, băieții mi-au făcut cadou un tort, mi-au cântat „La mulți ani”, iar eu le-am spus că cireașa de pe tort ar fi victoria contra Corvinului„, a spus Lucian Itu. „Victorie muncită după două reprize diametral opuse. În actul secund jucătorii care au intrat nu au adus plusul scontat, iar adversarul ne-a surprins pe contre„, a precizat Alexandru Maxim, ce l-a avut pe bancă pe Timotei Mitran (n. 2005, din Gârbova de Sebeș, ce a început fotbalul la Unirea Alba Iulia)

Cugirul amenință prima dată prin Șaucă, mutat vârf la reluare, șut în diagonală, alături (59). Tot căpitanul gazdelor a șutat periculos (63) – mingea, deviată, ștergând plasa laterală. Hergheligiu (65) – șut din unghi, la colțul scurt, parat de Jisa. Intrarea antrenorului Lucian Itu în teren, în minutul 77, cel care ieri a împlinit 44 de ani, a stârnit aplauzele fanilor. Selagea (78, o nouă acțiune pericukoasă, sut puțin peste, deviat, de la margiena careului.

Peste 500 de spectatori în tribuna acoperită, în partea opusă regăsindu-se 50 de fani hunedoreni.

Amfitrionii au inaugurat cu acest prilej un nou echipament, albastru deschis, inscripționat cu numele noilor sponsori, Elit și Elis Pavaje.

Hunedorenii sunt mult mai periculoși: intervenția Jisa (10) la șutul luji Bradu din 13 metri. A urmat „capul” lui Roșu (20) – alături, din 8 metri

În sezonul trecut, combatantele au fost primele în aceeași serie și au ajuns la barajul de promovare în eșalonul superior, 4 dispute fiind adjudecate de formația de lângă furnale (o remiză albă, în aprilie, la Hunedoara). La o zi după ce Lucian Itu, antrenorul gazdelor a aniversat împlinirea vârstei de 44 de ani, cugirenii au parte de un meci de fos, o partidă specială pentru atacantul Marius Lupu, ce va fi oponent, după ce două campionate a fost golgheterul „roș-albaștrilor”. În distribuția oaspeților sunt titulari și ceilalți jucători din Alba: Bradu și Roșu

Echipe de start:

Metalurgistul: Jisa – Haj, Vlădia, I. Grozav, Vitinha – Șaucă (cpt.), Udrea (67, Selagea), Boldea, Tîrla (67, Căt. Pop; 90+1, Bura), P. Păcurar (77, L. Itu), M. Domșa (46, Cocan); rezerve: Csapo, M. Neagu, S.Itu, Topor. Antrenor Lucian Itu

Corvinul: Deak – Iacob, Garutti, D. Pop (68, A. Vlad), Mar – Bradu (61, Borțoneanu), Chindriş (cpt.) – Roșu (57, Hergheligiu), M. Lupu, N. Pîrvulescu – M. Coman (68, Mercioiu); rezerve Lefter, Mitran, Pocioian, Lupușor, D. Roman. Antrenor Florin Maxim.

Arbitri: An. Țiți (Șura Mică), E. Tocai, R. Spătar (ambii Sibiu) Observatori B. Dragoș, Al. Gherghe (ambii Făgăraș)

Avertismente: P. Păcurar (18), I. Grozav (30). Șaucă (33)/ A. Vlad (90+2)