FOTO | Crucea Roșie Filiala Alba participă la parada de la Alba Iulia cu un detașament și 4 ambulanțe de ultimă generație
Crucea Roșie Filiala Alba participă la parada de la Alba Iulia cu un detașament și 4 ambulanțe de ultimă generație
Filiala Alba a Crucii Roșii Române va participa și în acest an la parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, urmând să defileze cu un detașament și patru ambulanțe moderne.
Detașamentul va fi format din 35 de angajați și voluntari ai Crucii Roșii Române Filiala Alba, urmând a defila sub conducerea directorului Adrian Ionel Dușa. De asemenea, în paradă sunt incluse și patru dintre ambulanțele medicale ale organizației tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical.
Două dintre ambulanțe sunt 4X4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.
„Suntem onorați să fim și în acest an în parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, alături de structuri de elită ale Statului Român. Pe timp de pace sau pe timp de război, rolul Crucii Roșii este esențial, acesta fiind motivul pentru care am primit invitația de a defila în parada din 1 Decembrie. Pentru colegii și voluntarii noștri, care formează grupul de defilare, este o bucurie și o mare onoare să ne arătăm dragostea și devotamentul pentru țară. Le mulțumim organizatorilor pentru invitație și vă asigurăm că ne-am pregătit cu seriozitate pentru a fi și de această dată la înălțime”, a declarat Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.
Înființată în anul 1876, Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare.
În cadrul Crucii Roșii Române Filiala Alba funcționează un serviciu de ambulanță deservit de 9 autospeciale moderne. Patru dintre ambulanțe tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical, au intrat în dotarea organizației în ultimii ani. Două dintre aceste ambulanțe sunt 4X4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.
În județul Alba, Crucea Roșie ajută prin acțiunile sale umanitare mii de familii în fiecare an. În paralel, promovează importanța primului ajutor, instruind toți elevii de liceu din Alba și formând astfel „Generația care salvează vieți”.
Principiile umanitare care guvernează întreaga activitate a Crucii Roșii sunt: UMANITATE, IMPARȚIALITATE, NEUTRALITATE, INDEPENDENȚĂ, VOLUNTARIAT, UNITATE ȘI UNIVERSALITATE.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale Detașamentul de pompieri Sebeș au intervenit in jurului ore 5 dimineața, pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, str. Gaterului. Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la acopersiul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 100mp. Au fost alocate […]
Accident rutier pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini implicate
Accident rutier pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini au fost implicate Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice de siguranță și acordarea primului ajutor medical. La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și o ambulanță SAJ, potrivit ISU Alba. Echipajele monitorizează starea […]
Incendiu la o anexă în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru lichidarea focului
Incendiu la o anexă în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Forțele ISU Alba intervin pentru lichidarea focului Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mărtinie, comuna Șugag. Din primele informații primite de la apelant, focul se manifestă la o anexă gospodărească. La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
AUR își alege noua conducere la Alba Iulia. George Simion candidează singur pentru un nou mandat
AUR își alege noua conducere la Alba Iulia. George Simion candidează singur pentru un nou mandat AUR își desemnează noua...
Fermierii pot primi până la 10 milioane de euro pentru a-și deschide fabrici. AFIR a publicat ghidul final
Fermierii pot primi până la 10 milioane de euro pentru a-și deschide fabrici. AFIR a publicat ghidul final Agenția pentru...
Știrea Zilei
Noi șefi la Poliția Rutieră Alba: Claudiu Florea și Marius Grideanu au câștigat concursurile de conducere și preiau funcțiile la județ și municipiu
Noi șefi la Poliția Rutieră Alba: Claudiu Florea și Marius Grideanu au câștigat concursurile de conducere și preiau funcțiile la...
VIDEO | Orașul din Apuseni, schimbat la față după reabilitarea blocurilor: 19 clădiri incluse în proiectele cu costuri nule sau foarte mici pentru locatari
Orașul din Apuseni, schimbat la față după reabilitarea blocurilor: 19 clădiri incluse în proiectele cu costuri nule sau foarte mici...
Curier Județean
FOTO | Crucea Roșie Filiala Alba participă la parada de la Alba Iulia cu un detașament și 4 ambulanțe de ultimă generație
Crucea Roșie Filiala Alba participă la parada de la Alba Iulia cu un detașament și 4 ambulanțe de ultimă generație...
Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Incendiu la acoperișul unei locuințe din Sebeș. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale Detașamentul de pompieri Sebeș au intervenit...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie
Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor,...
MESAJE de ZIUA NATIONALA, 1 DECEMBRIE 2025. SMS-uri, felicitări, urări și mesaje pe care le puteți trimite prietenilor
Mesaje de Ziua Nationala, 1 Decembrie 2025 • La mulți ani România! Urări și felicitări de Ziua Națională a României....