FOTO | Crucea Roșie Filiala Alba participă la parada de la Alba Iulia cu un detașament și 4 ambulanțe de ultimă generație

Crucea Roșie Filiala Alba participă la parada de la Alba Iulia cu un detașament și 4 ambulanțe de ultimă generație

Filiala Alba a Crucii Roșii Române va participa și în acest an la parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, urmând să defileze cu un detașament și patru ambulanțe moderne.

Detașamentul va fi format din 35 de angajați și voluntari ai Crucii Roșii Române Filiala Alba, urmând a defila sub conducerea directorului Adrian Ionel Dușa. De asemenea, în paradă sunt incluse și patru dintre ambulanțele medicale ale organizației tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical.

Două dintre ambulanțe sunt 4X4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.

„Suntem onorați să fim și în acest an în parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, alături de structuri de elită ale Statului Român. Pe timp de pace sau pe timp de război, rolul Crucii Roșii este esențial, acesta fiind motivul pentru care am primit invitația de a defila în parada din 1 Decembrie. Pentru colegii și voluntarii noștri, care formează grupul de defilare, este o bucurie și o mare onoare să ne arătăm dragostea și devotamentul pentru țară. Le mulțumim organizatorilor pentru invitație și vă asigurăm că ne-am pregătit cu seriozitate pentru a fi și de această dată la înălțime”, a declarat Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Înființată în anul 1876, Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare.

În cadrul Crucii Roșii Române Filiala Alba funcționează un serviciu de ambulanță deservit de 9 autospeciale moderne. Patru dintre ambulanțe tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical, au intrat în dotarea organizației în ultimii ani. Două dintre aceste ambulanțe sunt 4X4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.

În județul Alba, Crucea Roșie ajută prin acțiunile sale umanitare mii de familii în fiecare an. În paralel, promovează importanța primului ajutor, instruind toți elevii de liceu din Alba și formând astfel „Generația care salvează vieți”.

Principiile umanitare care guvernează întreaga activitate a Crucii Roșii sunt: UMANITATE, IMPARȚIALITATE, NEUTRALITATE, INDEPENDENȚĂ, VOLUNTARIAT, UNITATE ȘI UNIVERSALITATE.

