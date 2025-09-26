FOTO | „Crosul bobocilor” 2025, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia: Ce elevi s-au făcut remarcați pentru lotul de atletism

,,Crosul bobocilor”, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia. Elevii care s-au făcut remarcați pentru selectarea la lotul de atletism

O activitate cu tradiție la Colegiul Militar din Alba Iulia a avut loc și în acest an. Este vorba despre ,,Crosul Bobocilor”, o competiție care își propune să identifice elevii cu aptitudini deosebite pentru practicarea sportului de performanță și selectarea acestora pentru lotul de atletism.

,,Săptămâna Europeană a Sportului 2025 a debutat în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia cu Crosul bobocilor. Competiția organizată anual în colegiul militar are ca scop identificarea elevilor din clasele a IX-a care dovedesc abilități sportive, viteză și rezistență la efort fizic, în vederea completării lotului de atletism, odată cu plecarea atleților claselor a XII-a.

Bobocii pasionați de sport sunt încurajați încă de la începutul anul școlar să își depășească limitele, să își dezvolte spiritul de echipă, ambiția și dorința de performanță și de a-și reprezenta colegiul la competițiile sportive.

Profesorii de sport au testat elevii pe distanța de 1.000 metri, la finalul cursei remarcându-se următorii elevi:

Fete

Crina Rugină clasa a IX-a E

Ștefania Burlacu clasa a IX D și Iasmina Marișcu clasa a IX-a F

Bianca Pleșa clasa a IX-a C

Băieți

Stelian Man clasa a IX-a C

Vlad Babin clasa a IX-a D

Tudor Moldovan clasa a IX-a A

Felicitări tuturor și mult succes la următoarele competiții sportive!”, se arată într-o postare publicată de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

