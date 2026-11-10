Video | Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrările de consolidare vor dura 3 luni. ,,Sunt executate și suportate integral de constructor”

Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrărilele de consolidare vor dura 3 luni. ,,Sunt executate și suportate integral de constructor”

Remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda avansează, însă durata lucrărilor nu este una scurtă, urmând să fie finalizate în aproximativ 3 luni, potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, au început deja forajele, iar de astăzi încep și betonările piloților forați care vor stabiliza terenul din zona km 66+300 – km 66+500.

Care sunt principalele lucrări pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda:

– consolidarea terenului de fundare și a rambleului, printr-un sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați;

– refacerea terasamentelor afectate și reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrilă;

– refacerea structurii rutiere în zonele afectate;

– refacerea și completarea sistemelor de drenaj și evacuare a apelor;

– înlocuirea parapetului rutier afectat și refacerea semnalizării.

,,Lucrările sunt executate și suportate integral de constructor, în perioada de garanție, fără costuri de la bugetul de stat. Durata estimată este de 3 luni și depinde de condițiile meteorologice. Pe toată această perioadă, circulația pe Calea 1 rămâne închisă între nodurile Unirea și Turda, cu devierea traficului pe DN1, iar pe Calea 2 se circulă normal.”, a scris directorul CNAIR, Cristian Pistol, printr-o postare publicată pe Facebook.

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