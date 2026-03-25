FOTO | CONTROALE cu DRONE ale Gărzii de Mediu Alba la centrele de aport voluntar: Ce au verificat inspectorii

CONTROALE cu DRONE ale Gărzii de Mediu Alba la centrele de aport voluntar: Ce au verificat inspectorii

Comisarii Gărzii de Mediu Alba au desfășurat miercuri, 25 martie 2026 o serie de controale ample pentru a verifica stadiul implementării proiectelor privind Centrele de Aport Voluntar (CAV), în cadrul unui control tematic dispus la nivel național de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu.

Aceste verificări vizează atât respectarea termenelor de execuție, cât și conformitatea lucrărilor cu prevederile legale și standardele de mediu, având în vedere importanța acestor centre în gestionarea eficientă a deșeurilor la nivel local.

Un element esențial al acestor inspecții îl reprezintă utilizarea dronelor, o tehnologie modernă care permite o evaluare mult mai precisă și rapidă a amplasamentelor.

Prin intermediul acestora, comisarii pot monitoriza suprafețe extinse într-un timp scurt, pot observa în detaliu stadiul lucrărilor de construcție și pot identifica eventuale neconformități sau probleme în gestionarea deșeurilor.

Imaginile aeriene oferă o perspectivă de ansamblu dificil de obținut prin metodele clasice de control la sol, contribuind astfel la creșterea eficienței și transparenței procesului de verificare, au precizat reprezentanții Gărzii de Mediu Alba.

foto: Garda de Mediu Alba

