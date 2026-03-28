FOTO | Concursul Național de Discurs Public în Limba Engleză 2026, etapa județeană din Alba: Cine sunt elevii clasați pe primele locuri la categoria 12-15 ani. Performanță remarcabilă a unei tinere din Aiud

Ioana Oprean

Ediția 2026 a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză (ESU – National Public Speaking Competition in English), organizat de ESU România, adresat elevilor pentru dezvoltarea abilităților de oratorie, și-a desemnat laureații din Alba.

La categoria 12-15 ani aceștia sunt:

*Premiul I: Oana Stan (Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud; Adina Groza (Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud); Arianna Hodoroabă Ilea (Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud)

*Premiul II: Georgia Vigh (Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș); Patricia Gâmbuțan (Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud)

*Premiul III: David Olar (Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni)

„Felicitări tuturor participanților pentru implicare și nivelul deosebit al discursurilor!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud.

Aceștia au subliniat performanța Ariannei Hodoroabă Ilea: „Să urci pe scenă în clasa a VII-a, concurând într-o categorie de vârstă care include elevi mai mari (până la 15 ani), necesită un curaj remarcabil. Faptul că ai reușit să obții Premiul I, interpretând o temă atât de profundă precum haiku-ul lui Yosa Buson, arată că ai avut nu doar abilitățile lingvistice necesare, ci și tăria de caracter de a-ți susține ideile în fața unui public exigent.

Această reușită, sub îndrumarea doamnei profesoare Casandra Ioan, este rezultatul multor ore de muncă și al refuzului de a te lăsa intimidată de complexitatea competiției. Ești un exemplu de determinare pentru toți elevii de la Școala Gimnazială „Axente Sever”!”.

