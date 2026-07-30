Discoteca ’80 revine la Cluj. Șase legende ale muzicii anilor ’80 urcă pe scena BTarena
Discoteca ’80 revine la Cluj. Șase legende ale muzicii anilor ’80 urcă pe scena BTarena
Ricchi e Poveri, C.C. Catch, Smokie, Saragossa Band, Francesco Napoli și Fancy vor concerta pe 19 septembrie, iar biletele sunt puse în vânzare.
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Una dintre cele mai îndrăgite petreceri dedicate muzicii anilor ’80 revine în această toamnă la Cluj-Napoca. Discoteca ’80 va avea loc pe 19 septembrie, la Sala Polivalentă BTarena, unde mii de fani sunt așteptați să retrăiască atmosfera unei epoci care a dat unele dintre cele mai cunoscute hituri din muzica internațională. Ediția din acest an îi aduce pe aceeași scenă pe Ricchi e Poveri, C.C. Catch, Smokie, Saragossa Band, Francesco Napoli și Fancy, artiști care au dominat topurile internaționale în anii ’80 și ale căror melodii sunt ascultate și astăzi. Publicul va putea cânta alături de ei piese celebre precum Sara perché ti amo, Living Next Door to Alice, I Can Lose My Heart Tonight, Big Bamboo, Balla Balla și Flames of Love.
Organizatorii anunță un spectacol de peste cinci ore, completat de momente susținute de DJ-ii rezidenți ai evenimentului, într-o producție cu lumini, sunet și efecte speciale menită să recreeze atmosfera marilor show-uri disco. Discoteca ’80 a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente retro din România, reunind la fiecare ediție mii de spectatori din întreaga țară.
Evenimentul se adresează atât celor care au trăit perioada de glorie a muzicii disco și pop, cât și generațiilor mai tinere care au descoperit aceste melodii și continuă să le asculte. Repertoriul artiștilor invitați cuprinde zeci de hituri care au rămas în preferințele publicului de peste patru decenii.
Biletele sunt disponibile în Party Zone și pe patru categorii de locuri
Biletele sunt deja disponibile la preț promoțional. Accesul în Party Zone costă 349 de lei, iar locurile pe scaune sunt disponibile la 539 de lei (categoria 1), 459 de lei (categoria 2), 399 de lei (categoria 3) și 339 de lei (categoria 4). La prețurile afișate se adaugă comisionul procesatorului de bilete. Organizatorii recomandă achiziționarea biletelor doar prin distribuitorii autorizați și atrag atenția asupra platformelor neoficiale de revânzare. De asemenea, accesul copiilor este permis în anumite condiții, iar pentru cei cu vârsta sub 10 ani este recomandată utilizarea căștilor de protecție fonică pe durata concertului.
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