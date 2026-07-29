Foto | Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise la Medicină la Timișoara: „Performanță excepțională”

Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise la Medicină la Timișoara: „Performanță excepțională”

Două absolvente din Promoția 2026 a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud au fost admise la Medicină la Timișoara. Una dintre ele a intrat la Medicină în orașul de pe Bega cu media 10.

„Cu deosebită considerație și bucurie, conducerea Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, felicită absolvenții promoției 2026, pentru performanța excepțională de a fi fost admiși la Facultatea de Medicină.

Astfel, la Facultatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Specializarea Medicină Generală, a fost admisă eleva noastră Furdui Ligia cu media 10, un rezultat rar, demn de respectul tuturor. Perseverența, munca, ambiția și devotamentul care au caracterizat-o în cei patru ani de liceu, au încununat-o cu un rezultat de excepție, care ne face să fim mândri cu asemenea elevi!

Tot în cadrul acestei facultăți, cu muncă și efort susținut, a fost admisă și eleva noastră Toma Georgeta Gabriela, cu media 8,23. Felicitări!

În cadrul Facultății de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațegan” Cluj-Napoca, a fost admisă eleva noastră Nărița Ioana Valeria, cu media 7.93, rezultat care demonstrează seriozitatea și maturitatea pregătirii unui astfel de examen. Felicitări!

Pe această cale îi felicităm, atât pe proaspeții studenți, cât și pe cei care i-au sprijinit necondiționat, părinții. Nu în ultimul rând, doresc să felicit și cadrele didactice care le-au călăuzit pașii spre această victorie! Liceul nostru este garantul educației de calitate!

Rezultatul lor este dovada că pasiunea și munca susținută conduc la împlinirea celor mai frumoase visuri. Le dorim mult succes în această nouă etapă a vieții, putere de muncă, sănătate și multe realizări profesionale.

Suntem mândri că fac parte din familia liceului nostru și le vom urmări cu drag parcursul.

Felicitări și mult succes în drumul spre o carieră de excepție în slujba oamenilor!”, a transmis directorul Liceului „HCC” Abrud, prof. Bianca Muntea.

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