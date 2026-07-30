Primarul din Aiud, singurul din Zona 1 a ADI Salubris Alba care a votat împotriva majorării tarifelor la gunoi: „Salariile nu au crescut, iar prețurile au explodat”
Primarul din Aiud, singurul din Zona 1 a ADI Salubris Alba care a votat împotriva majorării tarifelor la gunoi: „Salariile nu au crescut, iar prețurile au explodat”
Ieri, 29 iulie 2026, a avut loc Adunarea Generală a Asociaților ADI Salubris Alba. Reprezentanții unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului au avut de votat pentru sau împotriva majorării tarifului pentru colectarea deșeurilor menajere.
Primarul din Aiud, Dragoș Crișan, a explicat situația în ceea ce privește zona 1 din ADI Salubris Alba:
„Eu spun că, în principiu, o să treacă, având în vedere că o să aibă majoritate de voturi. Pe lotul 1 sunt singurul care a votat împotrivă. Se pare că sunt singurul de aici care știe că nu au crescut salariile cetățenilor, că prețurile au crescut, că cei de la RER Vest n-au făcut nici măcar un pas spre măsurile pe care le-am trasat cu câteva luni în urmă. Așa că nu am considerat că este oportun ca mărirea să aibă loc acum”, a explicat Dragoș Crișan, primarul din Aiud, pentru ziarulunirea.ro.
Ce este Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară SALUBRIS Alba
Reamintim că, Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară SALUBRIS Alba s-a înfiinţat pentru implementarea noului sistem integrat de deşeuri, în anul 2009 în judeţul Alba, din care fac parte toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului. În vederea implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, județul Alba a fost împărțit în zone și subzone de operare.
Municipiul Aiud face parte din: Zona 1, Subzona 1.2. – Aiud, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, Rimetea, Râmeț;
Din zona 1 mai fac parte: Subzona 1.1. – Alba Iulia, Teiuș, Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Mihalț, Ohaba, Sântimbru, Stremț;
Subzona 1.3. – Ocna Mureș, Fărău, Hopârta, Lunca Mureșului, Noșlac, Unirea.
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