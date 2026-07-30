Adrian Ienea, medic din Sebeș, condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată

Tribunalul Alba l-a condamnat, joi, 30 iulie 2026, pe Adrian Ienea, medic din Sebeș, la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în 9 acte materiale, aplicând și interdicția de a profesa ca medic timp de 5 ani. Instanța a revocat suspendarea unei pedepse anterioare de 2 ani și 6 luni, deoarece noua faptă a fost comisă în termenul de supraveghere. Astfel, cele două pedepse au fost cumulate, rezultând o pedeapsă finală de 6 ani de închisoare cu executare în regim de detenție. Instanța a menținut arestul preventiv și a dedus perioada de reținere și arestare începând cu 3 februarie 2026. De asemenea, a menținut măsurile asigurătorii, a dispus confiscarea unor sume de bani și l-a obligat la plata a 2.950 lei cheltuieli judiciare. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare

Soluţia pe scurt: În temeiul art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 289 alin. 1 C.pen., art. 35 alin. 1 C.pen., art. 41 alin. 1 C.pen. şi art. 43 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul IENEA ADRIAN, …, în prezent în stare de arest la PNT AIUD, la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită în formă continuată (9 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a exercita profesia de medic, în executarea căreia a săvârşit fapta, prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., pe o durată de 5 ani, care se execută în condiţiile art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen.

În temeiul art. 65 alin. (1) C.pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a exercita profesia de medic, în executarea căreia a săvârşit fapta, prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., care se execută în condiţiile art. 65 alin. (3) C.pen.

Constată că inculpatul a comis infracţiunea dedusă judecăţii în termenul de supraveghere stabilit prin sentinţa penală nr. 111/2025 din data de 18.12.2025, pronunţată în dosar nr. 1263/107/2025 a Tribunalului Alba, definitivă prin neapelare la data de 13.01.2026.

În temeiul art. 96 alin. (4) C.pen. revocă beneficiul suspendării executării sub supraveghere acordat prin sentinţa penală nr. 111/2025 din data de 18.12.2025, pronunţată în dosar nr. 1263/107/2025 a Tribunalului Alba, definitivă prin neapelare la data de 13.01.2026 şi dispune executarea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 96 alin. (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. şi art. 43 alin. (1) C.pen. adaugă la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 111/2025 din data de 18.12.2025, pronunţată în dosar nr. 1263/107/2025 a Tribunalului Alba, definitivă prin neapelare la data de 13.01.2026, pedeapsa de 3 ani şi 6 luni, stabilită în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în regim de detenţie.

În temeiul art. 45 alin. (2) C.pen. aplică pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului de a exercita profesia de medic, în executarea căreia a săvârşit fapta, prev. de art. 66 alin. (1) lit. g) C.pen., pe o durată de 5 ani, care se va executa în condiţiile art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen.

În temeiul art. 45 alin. (3) lit. b) C.pen. partea neexecutată din pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. 111/2025 din data de 18.12.2025, pronunţată în dosar nr. 1263/107/2025 a Tribunalului Alba, definitivă prin neapelare la data de 13.01.2026, se adaugă la pedeapsa complementară stabilită aplicată în prezenta cauză.

În temeiul art. 45 alin. (5) C.pen. interzice, cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a exercita profesia de medic, în executarea căreia a săvârşit fapta, prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., care se execută în condiţiile art. 65 alin. (3) C.pen.

În baza art. 399 alin. (1) C.proc.pen. menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpatul IENEA ADRIAN prin încheierea nr. 10/2026 din data de 04.02.2026, pronunţată în dosarul nr. 267/107/2026 al Tribunalului Alba.

În temeiul art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Ienea Adrian durata reţinerii şi a arestării preventive, de la data de 03.02.2026, la zi.

În baza art. 250 indice 2 C.proc.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, luată prin ordonanţa din data de 04.02.2026, asupra sumei de 1.630 euro şi 2.430 lei.

În baza art. 250 indice 2 C.proc.pen. menţine măsura popririi asiguratorii, luată prin ordonanţa din data de 18.03.2026 până la concurenţa sumei de 13.296,77 lei, asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare deschise pentru inculpat, în ceea ce priveşte întregul sold creditor, cu limita unei treimi pentru ultimul venit lunar net încasat (dacă a existat un astfel de venit), precum şi încasările viitoare cu respectarea aceleiaşi limite de o treime din venitul lunar net (dacă va încasa drepturile salariale în aceste conturi).

În temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen. dispune confiscarea specială a sumelor de 3.400 euro, 200 lire şi 2.600 lei, dobândite prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. e C.pr.pen. raportat la art. 398 C.pr.pen. şi art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei în cuantum total de 2.950 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1.950 lei reprezintă cheltuieli în cursul urmăririi penale şi 1.000 lei reprezintă cheltuieli în cursul camerei preliminare şi judecăţii.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

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