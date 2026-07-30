Foto | Cum sunt îndepărtate cablurile abandonate de pe stâlpi și clădiri într-un oraș din Alba: „Afectează aspectul orașului”
Cum sunt îndepărtate cablurile abandonate de pe stâlpi și clădiri într-un oraș din Alba: „Afectează aspectul orașului”
A început acțiunea de îndepărtare a cablurilor abandonate de pe stâlpi și clădiri, a anunțat, în dimineața zilei de miercuri, 29 iulie 2026, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.
Acesta a convocat toți operatorii de telecomunicații care dețin rețele aeriene și i-a somat să identifice și să elimine, pe rând, cablurile neutilizate care afectează aspectul orașului și pot reprezenta un risc pentru siguranță.
Cei atenționați au început imediat să se conformeze, a dezvăluit edilul din Aiud.
„Prima companie a îndepărtat deja kilometri de cabluri abandonate, iar acțiunea va continua până când toate rețelele neutilizate vor fi eliminate”, a precizat primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.
sursa foto: Dragoș Crișan / Facebook
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